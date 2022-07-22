泰國央行不急於嚴打通膨 泰銖走弱

泰銖周五 (22 日) 下跌，盤中跌 0.4%，泰國央行之前表達，認為通膨將在第 3 季見頂，未來貨幣政策收緊將嚴格由數據驅動，與其他各國積極升息的態度大不相同。

泰國央行總裁 Sethaput Suthiwartnarueput 表示，預計通膨率將在第 3 季觸頂，達 7.5%，明年通膨將回到目標水位。此外，他也排除了召開特別利率會議的必要性。

他強調，貨幣政策正常化絕不能干擾經濟，政策調整要循序漸進，且執行要靈活、適當。預計泰國央行將在下次會議上將其關鍵利率從創紀錄的低點 0.50% 上調，這將是自 2018 年底以來的首次升息。

與泰國相較，菲律賓和新加坡央行上周採取緊縮行動，並補充稱升息將是漸進的。

Kasikornbank 資本市場研究主管 Kobsidthi Silpachai 認為，泰國央行的看法是錯的，他們說他們走在了曲線前面，但事實並非如此，因為面對飆升的通膨，他們繼續維持創紀錄的低利率。

其他東南亞貨幣，印度盧比、印尼盾和菲律賓披索均上漲 0.1%，馬來西亞令吉也上漲 0.1%，並有望創下近四個星期以來的最佳表現。數據顯示，在食品和燃料價格昂貴的推動下，馬來西亞 6 月份的消費者價格年增速度加快。