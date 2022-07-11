泰國央行：升息會以循序方式進行 讓泰銖隨市場力量波動

泰國央行總裁周一 (11 日) 表示，泰國的升息步調只會循序進行，以應對通膨上升及確保經濟不間斷復甦，而央行將讓泰銖隨市場波動，但在過度時出手干預。

央行總裁 Sethaput Suthiwartnarueput 在央行研討會上表示，在消費改善的幫助下，泰國的經濟復甦緩慢但仍持續。他表示，預計明年第一季，經濟能回到疫情前的水準，這一時間點略微落後其他國家。

Sethaput 指出，泰國重要的旅遊業有良好的復甦跡象，外國遊客人數可能超過央行預測的 600 萬人次。在疫情前的 2019 年，泰國全年的外國遊客達近 4000 萬人次。

Sethaput 表示，央行面臨的挑戰，是如何保持復甦的持續和不間斷。他說，央行要讓經濟平穩起飛，因此，任何貨幣政策行動都必須循序漸進。

經濟學家預計，泰國央行將在 8 月的會議上，將利率從紀錄低點 0.5% 上調。Sethaput 表示，隨著通膨觸及近 14 年高點，央行有責任削減短期內開始上升的通膨預期，但他補充稱，長期通膨預期仍保持穩定。

針對泰銖貶值，Sethaput 指出，泰銖疲軟是由外部因素推動的，尤其是美元走強，但其走勢仍與東南亞貨幣一致，而資本流動保持正常。

他說，央行將讓泰銖隨市場力量波動，但將對任何過度波動採取行動。他補充說，展望未來，美元可能會貶值，因此企業應該對沖風險。