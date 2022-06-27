泰銖有望止跌？經濟學家預計泰國旅遊業反彈、央行升息

泰銖雖然已經跌至 5 年多來最低水準，不過由於外國遊客回流，央行也準備開始升息，可能有助泰銖止穩。

泰銖本季以來兌美元已經下跌 6%，這是自 2020 年初疫情以來，市場最糟糕的 3 個月表現，與此同時，泰國也出現 9 年以來最大的經常帳赤字，而利率仍維持在創紀錄的低點。

然而，隨著泰國央行政策委員會本月變得更加鷹派，政府放鬆限制以增加外國遊客的收入，這兩大貶值的主因都能獲得改善。

新加坡 Natwest Markets 新興市場外匯策略師 Galvin Chia 表示，一旦美元進一步走軟、旅遊業流入增加或泰國央行升息，泰銖應該會止住跌勢，甚至可以看到良好的反彈。

泰國上月通膨率升至 7.1% 的 14 年高位，但本月仍然維持利率於 0.5% 不變，不過，央行高級主管 Surach Tanboon 最新發言中強調，升息不會阻礙經濟復甦，更加可有助適應經濟形勢，顯示央行態度已有轉變。

央行助理行長 Piti Disyatat 表示，任何升息的決定將取決於經濟數據，他強調，隨著全球供應中斷情況有所緩解，預計明年通膨將會下降。

多數經濟學家認為，泰國央行將在 8 月啟動升息，升息 25 個基點，然後於 11 月份進一步升息。然而在升息前，泰銖近兩個月可能仍然疲軟，並挑戰 36 關卡。

對泰銖更大的契機，來自防疫的鬆綁。隨著國家入境通行證的取消，當局預計，今年剩餘時間每月約有 150 萬國際遊客，而 4 月份還不到 30 萬。

疫情之前，與旅遊相關的行業約占泰國經濟的五分之一，旅客增加可能對支撐泰銖大有幫助。

美元兌泰銖周一 (27 日) 早盤小跌 0.24%，暫報 35.365。