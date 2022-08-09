北市社宅逾2萬戶最多 住盟提五大訴求籲六都加速興建

社會住宅推動聯盟今 (9) 日公布六都社宅成績單，讓外界瞭解地方政府目前的興辦進度，其中以台北市蓋逾 2 萬戶最多，台南 1758 戶最少，住盟呼籲六都應加速興建，同時提出五大政策訴求，包括讓弱勢者可負擔租金、「輪候制」取代「抽籤制」等。

住盟所打的六都社宅成績單，僅就六都地方政府自行興辦部分做統計，並未納入國家住都中心的社宅數量。據統計，台北市興建社宅 2 萬 429 戶，為全台最多，其次為新北市 8837 戶、桃園市 7195 戶、台中市 7146 戶、高雄市 2939 戶及台南市 1758 戶。

就距離內政部設定興建目標達成率來看，以台北市達成率 78.6% 為最高；高雄市 24.5% 與台南市 25.1% 達成率最低。

住盟指出，台北市長柯文哲任內興辦 20429 戶，距當年所提 5 萬戶政見甚遠，他也坦承跳票；但客觀上來說，已是六都中蓋得最多的，不該抹煞此一成績。然而，北市房價與租金負擔為全台最嚴重的地區，住盟呼籲有意爭取市長的候選人們，除應接手完成已規劃設計、施工中的社宅外，如何朝 5 萬戶目標邁進也是不容迴避的問題。

新北市方面，住盟表示，在朱、侯前後兩任市長接力下，興辦 8837 戶 (含規劃設計中)，但新北市擁有龐大的 400 萬人口，按理說社宅總需求量最高；對照目前中央規劃 3.3 萬戶的目標，就客觀進度來說實應急起直追。

至於台南市與高雄市部分，在社宅推動上是晚於其他四都起步的，幾乎都還在興建、規劃設計中，距中央的目標還有很大差距。住盟認為，從相關房價指數來看，台南、高雄這幾年的漲幅甚至高於雙北，南部絕對需要社宅。

展望未來，住盟提出五大政策訴求，第一、社宅不分黨派，中央蓋、六都也要蓋，分頭並進而加速社會住宅之存量累積；第二、除政府積極興辦外，相關都市開發利得「應」回饋社宅，包括整體開發、都計變更、公辦都更、容積獎勵等多元途徑，加快累積社宅存量。

第三、以「收入」而非「身份」做為可負擔租金定價原則，方能避免月收入 3 萬與 5 萬的青年，因為均未具備福利身分，須繳納相同額度租金的窘境。第四、社宅營運不能「一市兩制」，無論是中央或地方興辦，在特定與民眾權益、福祉相關的營運事項，應建立一致性的標準原則。

第五、目前的「抽籤制」作法讓社宅福利照目的變成比運氣遊戲，且無法形成監督政府興辦的力量，希望社宅入住採行國際主流的「輪候制」(waiting list)。