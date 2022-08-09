〈房產〉2年未回國戶籍遭遷出 恐無法適用房地合一稅免稅優惠

房地合一稅從 2016 年上路至今，滿足持有 6 年 400 萬元免稅條件的屋主越來越多，尤其恰逢這波房地產價格出現大漲，該優惠就顯得相當划算，不過近年因為疫情影響，有 20、30 萬人因為無法歸國，導致戶籍被遷出，而房地合一稅規定需要設籍、持有並居住連續滿 6 年，才能享有 400 萬元的免稅優惠，一旦戶籍被遷出，恐怕無法適用這項優惠條件。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房地產上漲幅度甚大，尤其雙北以外的區域，過去幾年房價可能就漲了數百萬元，未來出售時可能就會遇到房地合一稅的問題，而節稅的管道大致有兩條路，一個是持有滿 6 年，可享有 400 萬元的免稅額，但須符合設籍居住連續滿 6 年的規定，若是一買一賣則可以利用重購退稅的優惠條件。

根據內政部月報資料顯示，疫情前國內淨遷出往國外一年不到萬人，但從 2020 至今年上半年為止，淨遷出往國外的人數高達 37 萬人，推估可能有高達 2、30 萬人因為疫情滯留海外，因為相關規定導致戶籍被遷出，而國內的不動產稅負不少規定都必須設籍才能使用自住優惠，對於滯留海外的民眾多少都會產生影響。

房地合一稅規定出售自住房地若要享有 400 萬元免稅所得額，超過 400 萬元按最低稅率 10% 課徵的租稅優惠，須個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿 6 年，且交易前 6 年內，無出租、供營業或執行業務使用，若是事前沒有做好設籍規劃，一旦只有自己設籍且因為滯留海外戶籍被遷出，恐怕就會不符合連續設籍滿 6 年的規定。