〈房產〉南二都上半年豪宅成交「京城天贊」每坪61萬元最高

房仲業者依實價登錄網站統計顯示，至少連三年穩坐高雄年度豪宅王的「京城天贊」，今年上半年再頂 6 字頭光環，每坪成交單價 61 萬元，登高雄上半年豪宅王；而台南則是仁德區建案「森景澤」，以每坪成交單價 43 萬元奪冠。

統計高雄上半年五大豪宅榜單，其中有 3 棟是預售案，還沒蓋好就搶先入榜，包括位於美術館特區的「御皇苑」以每坪 58.9 萬元位居亞軍，亞灣區指標豪宅「國城定潮」及美術館特區的「美術 1 号院」分別以每坪 55 萬元及 54.8 萬元分居三、四名，另外同為皇苑建設出品的成屋「皇苑世紀館」則以每坪 53.1 萬元，名列上半年五大豪宅之一。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成表示，近年工料雙漲、地價攀升，也墊高預售地板價，像巨蛋、高鐵商圈，不少大樓預售開價都已 4 字頭起跳，精華區預售豪宅更是沒 5 不起舞，而觀察今年上半年五大豪宅榜單，美術館及農十六特區就包辦 4 名，新興豪宅區亞灣區則由「國城定潮」，成為南高雄唯一榜上有名的豪宅建案，這五大豪宅皆坐落於市區精華地段、高樓層擁有絕佳的景觀優勢，同時生活圈機能優渥，加上為京城 (2524-TW)、皇苑、興富發 (2540-TW)、國城等大咖品牌建商打造的精品宅，因此即便建物都還沒蓋好，依舊能贏得豪宅客目光。

依台灣房屋集團統計，台南今年上半年總價 3500 萬元以上豪宅，則由仁德區建案「森景澤」展現黑馬之姿，以每坪成交單價 43 萬元奪冠，一舉超越市心精華區豪宅建案，表現著實令人驚艷；而位於安平區的知名豪宅「尚暘天聚」則以每坪 40.1 萬元居次，「上品硯」則以每坪 38.8 萬元位居第三，其他包括擁有王建民等名人住戶的「富立耘非凡」，以及國平重劃區預售案「元翰門」皆榜上有名。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川指出，台南仁德區雖為蛋白區，但與東區相鄰，離塵不離城，因此吸納不少市區人口移入，該案因鄰近東區巴克禮公園、崇明生活圈，生活機能頗佳，高樓層可擁有虎山綠帶景色，未來鐵路地下化也將於鄰近的生產路設站，整體機能發展看好，加上品牌建商口碑加持，因此更受中高端客層青睞。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮認為，台南豪宅總價及單價表現，在六都之中，可屬相當親民，而高雄去年有不少指標豪宅，最高成交單價衝破 6 字頭，反觀今年上半年，除了「京城天贊」，其餘最高單價多落在 5 字頭，推估應受升息效應、股市跌深及高總價住宅限貸政策等利空干擾，影響高端客置產規劃，表現也略顯保守，不過，南二都具備豐沛的公共建設及產業利多議題，高總價產品有其優勢力及創價實力，下半年豪宅市場表現仍值得期待。