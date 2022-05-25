紐西蘭央行再升息2碼 示意利率還會更高 紐元登3周高點

紐西蘭央行周三 (25 日) 將官方現金利率 (OCR) 上調 50 個基點 (2 碼)，至 2016 年以來最高，並示意利率將達到比先前預期還要更高的水準，紐元應聲攀揚至 3 周高點。

路透調查的 21 位經濟學家中，僅一位預期央行將升息 1 碼。利率決議宣布後，紐元兌美元上漲 0.65% 至 0.6506 美元，是 5 月 5 日以來最高。

央行聲明指出：「因全球經濟環境具高度不確定性，大幅且及早調升利率能降低通膨持續風險，也為未來提供更多政策靈活性。」

這是紐西蘭央行連續第 2 次升息 2 碼，自去年 10 月啟動升息周期以來，現金利率已經上升 1.75 個百分點 (1 個百分點為 100 個基點)，達到 2016 年 11 月以來最高水平。

紐西蘭央行預期，現金利率將在明年下半年升到將近 4% 的頂峰，並持續到 2024 年。

全球央行打擊通膨之際，紐西蘭一直是撤出大規模刺激措施的領先者。該行預估，通膨將在今年第 2 季觸頂，達到 7%，遠高於目標的 1% 至 3%。

紐西蘭央行透過聲明說：「產能限制和持續的通膨壓力仍普遍存在，經濟阻力很強，全球經濟不確定性加劇和通膨上升，正在削弱國內外消費者的信心。」

在升息的同時，紐西蘭央行正在努力應對國內各式經濟挑戰，包含勞動力市場吃緊和處於 30 年高點的通膨，不過，疫情期間的飆漲的房價正在下跌，且隨著俄烏戰爭對全球經濟增長帶來風險，企業和消費者信心已經惡化。