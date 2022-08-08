台積電帶動南部半導體S廊帶房價上漲 僅林園石化工業區周邊小跌

台灣南部半導體 S 廊帶最後一塊拼圖，高雄「楠梓產業園區」8 月 7 日正式動土，台積電設廠預定地，南台灣半導體產業鏈正式成形，也為 S 廊帶周邊房市添紅利， 房仲業者統計，半導體 S 廊帶各產業園區周邊近一年房價表現，除了林園石化工業區周邊房價微跌 1% 外，其餘各區近一年平均成交單價都上揚。

統計顯示，以南科特區及尚在開發的橋頭科學園區周邊房價漲幅最高，均有逾 3 成增幅，而受台積電議題加持的楠梓產業園區，周邊房價則從每坪 16.7 萬元上揚至 20.4 萬元，漲幅達 22%，仁武產業園區同樣由 17.9 萬元上揚至 21.1 萬元，漲幅 18%，雙雙為 S 廊道中，房價從 1 字頭一舉躍上 2 字頭的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南部半導體 S 廊帶，以楠梓產業園區為核心，往北串連橋頭科學園區、路竹科學園區及南科，往南延伸至仁武產業園區、大寮和發產業園區、林園石化工業區、小港臨海工業區及亞灣區高雄軟體科技園區等區，南部半導體 S 廊道將打造從材料、晶圓製造到封裝測試等完整供應鏈，隨著楠梓產業園區開發啟動，除了關鍵大廠台積電將隨後進駐，其他包括德商默克、英特格、日月光等大廠也加碼投資，於路科、橋科等 S 廊帶各產業園區整裝待發，產業量能凝聚成形，將大幅提高就業力，加速城市經濟發展共榮，促進各產業生活圈，提升「人口群聚力」及「經濟消費力」，成為推動房市景氣暢旺的兩大助力。

李家妮說，漲幅最高的南科特區，受惠台積電進駐發展，已從小農村變身黃金城，房市價量持續向上成長，複製南科經驗，S 廊帶各區周邊生活圈未來發展也備受期待。

台灣房屋高雄品質促進會會長馮紹清指出，觀察高雄 S 廊帶產業特區，多數屬於房市蛋白區，商圈除了更具開發潛力，房價基期也較低，如生活機能完善便於通勤就業，勢必深受就業族青睞，新案帶動下中古屋連帶補漲，漲幅表現也會因此更明顯。

以高雄地區漲幅最高的橋頭科學園區來說，雖尚處開發階段，距離園區最近的橋頭車站商圈，因擁有捷運紅線及台鐵雙軌機能，目前周邊雖新案稀少，看準橋科未來發展後市，最高成交單價已有 2 字頭實力，而鎖定未來科技移民族，橋頭主要推案熱區，多集中於鄰近捷運青埔站的橋頭新市鎮，最高成交單價已站穩 3 字頭。

隨著高雄楠梓產業園區建設啟動，可望持續推升楠梓區房價走揚，台灣房屋集團統計，楠梓區今年上半年總移轉棟數達 2634 棟，較去年上半年買賣移轉棟數 2156 棟，成長 22%。

李家妮認為，南台灣長年缺乏產業議題，因此近年受惠產業設廠、公共建設等利多議題，價格補漲反應迅速，價量齊揚，楠梓區身為 S 廊帶主角，從去年下半年開始房市一路爆衝，不過從 2022 年開始，受房價居高不下、升息和平均地權條例修法等因素干擾，置產投資型買盤腳步趨於放緩，房價有機會溫和發展，更有助於自住族群長線布局。