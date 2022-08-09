全台人口移動 「北北桃」新北市最吸引人

內政部公布 2022 年上半年全台遷出人口統計，總計遷出人口約 65.9 萬人，全台近 66 萬人戶籍在移動中，最吸引人的縣市為新北市，全國有 4.6 萬人移入新北市，其中來自台北、桃園的人口多，「北北桃」生活圈內人口流動情況顯著。而在南二都部分，台南及高雄人口則多數在兩都間移動居多。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，雙北雖然房價高，但就業機會多，為全台境內輕移民首選區域，而新北市房價低於台北市，生活機能、交通便利性並沒有顯著落差，因此成為其他縣市人口遷移的主力縣市，桃園市近幾年也因就業機會增加、交通便利性提高，而成為輕移民主力區域之一。

觀察全國及六都上半年遷出人口，比例最高的區域選項是「往本縣市他鄉鎮市區」，顯示多數民眾還是留在原縣市，只是在行政區、鄉鎮間移動，尤其台中市、台南市、高雄市三都的「往本縣市他鄉鎮市區」人數佔總遷出人口的比例，皆超過 5 成。

此外，台南市及高雄市在兩都間移動的人數高過遷往雙北的人數，台南市上半年遷往新北市共 1,087 人、往台北市 674 人，移往雙北共 1,761 人，遷往高雄市則有 2,977 人，高雄市上半年遷往新北市 1,801 人、台北市 1,173 人，移往雙北共 2,974 人，而高雄遷往台南有 3,427 人。

郎美囡分析，這幾年台南、高雄地方政府積極開發產業園區，吸引科技業大廠進駐園區，台積電成為南部最大亮點，創造廣大就業機會，有望吸引人才移入，追尋人口紅利的商機因此而生，且南部土地成本比中部、北部低，房地產市場率先反應，提高標榜科學園區議題的新案量及成交量，儘管房價因此推升，不過購屋門檻還是低於北部，北漂的吸引力減少許多。至於台中市位在台灣中心，自高鐵通車後，南來北往時程大幅縮短，由高鐵形成一日生活圈，降低往南北移動的必要性。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年底有九合一大選，由於投票日前 4 個月入籍才可投票，因此在 7 月底前，各縣市間可能出現遷動人口，不過為選舉遷戶籍在人口少的鄉鎮市區較容易發生，大都會區的人口移動，基本上仍以就業、就學為主。