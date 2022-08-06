桑默斯：若Fed自認情況獲得控制 恐重演70年代停滯性通膨

美國消費者物價指數 (CPI) 即將在下周出爐，美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 擔憂，若聯準會 (Fed) 因最新 CPI 出現放緩跡象，就得出政策已發揮作用的結論，恐將重演 1970 年代的停滯性通膨。

桑默斯說：「我擔心我們會得到一些關於非核心通膨的好消息，再加上部分經濟放緩跡象，這會讓聯準會認為事情已經獲得控制。」

他認為這是最危險的一點，因為這會使美國經濟面臨與 1970 年代類似的情況，即沒有採取足夠措施來遏制通膨，使通膨淪為長期問題。

桑默斯指出，美國經濟仍處於過熱狀態，這點從昨日的非農就業和薪資數據便可得知，炙手可熱的就業市場代表通膨有可能持續下去，甚至加速。

美國勞工部周五公布數據顯示，7 月非農就業人數新增 52.8 萬，遠優市場預期，且是 5 個月以來最大增幅，薪資成長也高於預期。

桑默斯稱：「對我來說，這些數字代表一切都還過熱，沒有獲得控制。」他並重申諾貝爾經濟學得主克魯曼 (Paul Krugman) 的警告，即現在不是聯準會改變政策方向的時候。

此外，桑默斯再度批評 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周會後提出「利率已接近中性水準」的說法，稱若不顯著調升實質利率，那麼只是在為停滯性通膨做準備。