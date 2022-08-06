特斯拉股票1拆3拍板 8/25生效

特斯拉週五 (5 日) 宣布將於 8 月 24 日美股盤後開始執行 3 比 1 的股票分割計畫，8 月 25 日開盤時以分割後價格進行交易。

特斯拉週四 (4 日) 舉行股東大會，絕大數股東投票同意特斯拉 3 比 1 的股票分割計畫，緊接著，特斯拉週五宣布更多細節。

特斯拉公告，截至 2022 年 8 月 17 日登記在冊的股東，所持有的每股特斯拉股票將額外獲得 2 股股票，8 月 24 日盤後執行股票分割，8 月 25 日開盤時以分割後價格進行交易。

特斯拉在 2010 年 6 月以每股 17 美元的價格上市，上一次執行股票分割要追溯至 2020 年。當時特斯拉股票交易價格約為每股 1,300 美元，一股拆分為五股的計畫使其股價飆升至每股 2,000 美元的新高紀錄。

拆分股票後，特斯拉一股的價格落在每股 460 美元左右，市值約為 4300 億美元。對散戶來說，特斯拉股價變得不那樣高不可攀，特斯拉股價增長相當快，市值在接下來的一年中大約翻了一倍。

特斯拉 8 月 24 日盤後將以 3 比 1 而不是先前 5 比 1 的方式分割股票，不過，特斯拉股東週四批准新一輪股票分割計畫迄今，並未推助特斯拉股價飆升。

特斯拉股票 1 拆 3 拍板 8/25 生效 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 週五下跌 6.63% 至每股 864.51 美元，今年以來已下跌約 27.94%。探究原因，今年早些時候對特斯拉股價造成壓力的大部分風險仍然存在，包括供應鏈中斷、美中緊張局勢，以及馬斯克和推特法律大戰。

此外，花旗分析師 Itay Michaeli 認為，特斯拉股價被高估，股票處於過度膨脹狀態，未來股價可能下殺逾 50%。

Michaeli 看淡特斯拉後市，主因是對特斯拉自動駕駛技術的疑慮，以及經濟可能放緩等因素。花旗重申對特斯拉的「賣出評級」，目標價設為 424 美元。