華邦電Q2純益季增13% 每股賺1.29元改寫新高

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (4) 日公告第二季財報,受惠新台幣貶值助攻,業外收益進補,單季稅後純益 51.53 億元,季增 13.05%,年增 54.47%,每股純益 1.29 元,改寫新高,上半年每股賺 2.44 元。

華邦電第二季營收 266.47 億元,季增 0.5%,毛利率 48.37%,季減 0.2 個百分點,年增 6.15 個百分點,營益率 21.76%,季減 2.02 個百分點,年增 3.44 個百分點;稅後純益 51.53 億元,季增 13.05%,年增 54.47%,每股純益 1.29 元。

華邦電上半年營收 531.61 億元,毛利率 48.47%,年增 8.38 個百分點,營益率 22.77%,年增 7.91 個百分點;稅後純益 97.12 億元,年增 97.3%,每股純益 2.44 元。

隨著三星逐步淡出 DDR3 市場,業者原預期,第二季利基型 DRAM 會漲價,但受通膨、中國封控等因素影響,客戶庫存水位增加,市場氛圍轉趨觀望,實際漲幅收斂、近乎持平,預期隨著消費力道需求趨緩,下半年利基型 DRAM 價格跌幅恐至少 1 成起跳。

在 NOR Flash 方面,受消費性電子需求降溫影響,下半年低容量 NOR Flash 價格恐走跌,但隨著車用、5G 等應用市場成長,高容量 NOR Flash 需求持續看增,價格也相對穩健,華邦電正逐步提升高容量產品比重,下半年可望達整體 NOR Flash 產品的 4-5 成,助攻毛利率向上。