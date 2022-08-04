華邦電Q2純益季增13% 每股賺1.29元改寫新高

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，受惠新台幣貶值助攻，業外收益進補，單季稅後純益 51.53 億元，季增 13.05%，年增 54.47%，每股純益 1.29 元，改寫新高，上半年每股賺 2.44 元。

華邦電第二季營收 266.47 億元，季增 0.5%，毛利率 48.37%，季減 0.2 個百分點，年增 6.15 個百分點，營益率 21.76%，季減 2.02 個百分點，年增 3.44 個百分點；稅後純益 51.53 億元，季增 13.05%，年增 54.47%，每股純益 1.29 元。

華邦電上半年營收 531.61 億元，毛利率 48.47%，年增 8.38 個百分點，營益率 22.77%，年增 7.91 個百分點；稅後純益 97.12 億元，年增 97.3%，每股純益 2.44 元。

隨著三星逐步淡出 DDR3 市場，業者原預期，第二季利基型 DRAM 會漲價，但受通膨、中國封控等因素影響，客戶庫存水位增加，市場氛圍轉趨觀望，實際漲幅收斂、近乎持平，預期隨著消費力道需求趨緩，下半年利基型 DRAM 價格跌幅恐至少 1 成起跳。

在 NOR Flash 方面，受消費性電子需求降溫影響，下半年低容量 NOR Flash 價格恐走跌，但隨著車用、5G 等應用市場成長，高容量 NOR Flash 需求持續看增，價格也相對穩健，華邦電正逐步提升高容量產品比重，下半年可望達整體 NOR Flash 產品的 4-5 成，助攻毛利率向上。