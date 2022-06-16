〈三星停購零組件〉華邦電供貨手機OLED面板NOR Flash 營運恐承壓

三星電子傳出向供應鏈發出通知，即日起全面凍結電視、顯示器、智慧型手機等各項零組件拉貨，而記憶體廠華邦電 (2344-TW) 為三星智慧型手機面板主要 NOR Flash 供應商，市場預期，在三星停止採購下，華邦電營運恐承壓；不過，截稿前華邦電尚未回應相關傳言。

據媒體報導，三星昨 (16) 日向旗下消費性電子業務部門發出公告，要求停止所有零組件採購，主要項目包含面板顯示器、IC、印刷電路板、電源相關零組件等，並要求重新審視現有庫存，預計 7 月底才會恢復拉貨；目前三星電視庫存約落在 16 周內，智慧型手機庫存則是 12 周以上。

由於 OLED 面板每一批次產出的面板，螢幕顯示品質不盡相同，需透過 demura 過程，以特性參數維持面板品質的一致性，因此需外掛一顆 NOR Flash 晶片，儲存所需特性參數編碼。

華邦電一直都是三星面板主要 NOR Flash 供應商，在 iPhone X、iPhone XS、iPhone 11 Pro、iPhone 12 系列與 iPhone 13 機種中，均供貨 OLED 面板外掛的 NOR Flash 晶片。

隨著 5G 手機普及，也加速推升 OLED 面板手機滲透率，帶動相關 NOR Flash 需求同步成長，不過，在三星全面停止採購手機相關零組件拉貨下，華邦電營運恐將同步受影響。