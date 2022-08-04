鉅亨美股雷達：美將公布失業金數據 Lucid再砍全年產量目標

美股重要看點：

美今日將公布失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.732%，美股期貨週四 (4 日) 上升，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.15%，那斯達克 100 期貨漲 0.23%。

即使激進升息會提高經濟衰退風險，美國聯準會 (Fed) 多位官員周三 (3 日) 矢言繼續強力對抗通膨的立場，鴿派官員並表示，2023 年幾乎不可能降息。

鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 表示，他支持超前部署、前重後輕式的升息，對今年底的利率預估為 3.75-4.00%。

他的同僚、里奇蒙聯準銀總裁巴金 (Thomas Barkin) 和明尼阿波利斯的卡什卡里 (Neel Kashkari) 也強調 Fed 將矢言壓制通膨，經濟衰退可能發生。

這次升息正值美國經濟成長放緩之際，美國國內生產總值 (GDP) 連續 2 季出現負成長，這是經濟衰退的常見定義。然而，布拉德表示，經濟並未真正陷入衰退，理由是目前每月新增就業仍有將近 40 萬人，失業率 3.6% 處於歷史低點附近，這並非衰退期間會有的經濟表現。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場預測 9 月升息 3 碼的機率為 43%，升息 2 碼的機率為 57%。下次決議宣布時間是美東 9 月 21 日。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 25.5，前值 25.6

重要個股動態：

1. Meta Platforms (META-US)

臉書母公司 Meta Platforms (META-US) 周三 (3 日) 收漲逾 5% ，因為報導稱該公司可能成為最新一家轉向債券市場籌資的科技公司。

《彭博》周三援引知情人士消息報導，Meta 已要求銀行與投資者舉行會議，可能安排首次債券發售。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

因供應鏈和物流瓶頸帶來挑戰遲遲未解，電動車新創 Lucid Group(LCID-US) 周三 (3 日) 再度調降全年產量目標，拖累盤後股價暴跌 12%。

Lucid 將 2022 年全年產量目標下調至僅 6000-7000 輛，較 2 月時預估的 1.2-1.4 萬輛砍半，並宣布任命新高層來管理公司物流事務。

不過，Lucid 指出，目前豪華電動車 Lucid Air 的預訂量已超過 3.7 萬輛，高於 5 月時的 3 萬多輛，潛在銷售額約 35 億美元。預訂量不含即將推出的 Gravity 電動休旅和沙烏地阿拉伯的電動車訂單。

LCID 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

沃爾瑪 (WMT-US) 周三 (3 日) 證實已開始裁員，一周前該公司調降獲利前景，並預警消費者受通膨拖累，已減少對非必需品的支出。

沃爾瑪聲明表示，此回裁員是為了「讓公司處於更能實現強大未來的定位。」

沃爾瑪發言人 Anne Hatfield 拒絕透露有多少員工將受到影響，也不公布哪些部門已遭裁員。她表示，業務呈現成長的部門仍繼續招聘，包括供應鏈、電商、健康和保健，以及廣告銷售部門。