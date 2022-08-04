AMD搶食英特爾 華爾街喊加碼：股價回落就是買點

華爾街向投資者表示，晶片製造商 AMD (AMD-US) 股價但凡下跌，就是買進好時機，儘管目前個人電腦 (PC) 市場面臨困境，但 AMD 第二季財報顯示，其長期價值正在增加。

AMD 周二公布獲利優於預期，但對第三季營收的預期略低於分析師估值，係因主張電腦需求正快速下降。

在財報電話會議上，AMD 管理層降低對整體 PC 產業的銷售預期，稱目前預期該市場今年將以偏 15% 的百分比萎縮，較先前估計的「偏高的個位數百分比」萎縮程度擴大。

Rosenblatt 分析師 Han Mosesmann 重申 AMD 股票「買進」評級，目標價為 200 美元，意味現行股價將翻升一倍。AMD 周三 (3 日) 下跌 1.21%，收每股 98.09 美元，盤後續跌 0.42%，報每股 97.68 美元。

「我們喜歡接下來的局勢，趁著現下 PC 宏觀經濟出現潛在疲弱，我們將重金支持 AMD，因為矽谷前所未見的萬眾一心朝向 x86 架構的世界。」

他指出，AMD 積極搶攻 X86 架構市場，可望靠著卓越產品，自英特爾 (INTC-US) 手中搶下市占率，甚至英特爾也曾表示，自家高階伺服器晶片的市占率可能下降。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 也對 AMD 搶走勁敵市占率的能力充滿信心，他重申對該公司「加碼」評級，以及目標價 135 美元。

「PC 市場上周明顯呈現自由落體，AMD 遠比更大型的競爭對手更好地承受住衝擊，因此目前我們不認為前景非常負面，在英特爾研發持續卡關下，AMD 推出新品和穩固的市場曝光，因此 AMD 長期發展仍相當看好。」

回顧 6 月為止一季，AMD 和英特爾在高階伺服器晶片市場上的占有率發生巨大變化，AMD 第二季數據中心部門的營收年化成長率 83%，而英特爾上周公布，其數據中心伺服器同期營收卻下降 16%。

今年對晶片股普遍來說相當艱難，因為投資者一直擔憂晶片需求放緩以及全球經濟疲弱。AMD 今年迄今股價下跌 32%，而 追蹤 ICE 半導體指數的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 今年迄今下跌 24%。

但倘若分析師對 AMD 搶走英特爾市占的預測正確，意味著當前宏觀經濟低迷結束之時，AMD 股價將大放異彩。