英特爾、AMD有壓力！Google Cloud開始採納Arm架構處理器

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google Cloud 周三 (13 日) 宣布，將開始採用基於 Arm 技術的處理器，此舉為英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 在資料中心晶片市場的領導地位帶來挑戰。

Google 表示，旗下新產品將導入 Ampere 架構的 Altra 處理器，Ampere 是基於 Arm 技術在資料中心的重要廠商，該公司同時也向微軟和甲骨文等公司供應處理器。

在亞馬遜、阿里巴巴著手設計基於 ARM 技術自研晶片的同時，Google 在內等公司則轉向由英特爾前高層創立的半導體公司 Ampere Computing。

Arm 技術長期著重在智慧手機和平板領域，但自從 2018 年進軍由英特爾和 AMD 主導的資料中心處理器市場後，Arm 便積極向全球各地的資料中心供應晶片技術，除了 Google 以外，亞馬遜、微軟和甲骨文等業者，再加上中國的阿里巴巴、百度和騰訊，都已開始導入基於 Arm 技術的處理器。

上述公司購買大量處理器，然後透過付費的雲端服務，將算力租給軟體開發商。他們依然有在提供使用英特爾或 AMD 晶片的服務，但隨著 Google 也加入 ARM 架構的行列，現在幾乎所有主要的雲端供應商都擁有一些基於 Arm 技術的處理器產品。