〈美晶片法案將表決〉大摩：AMD遊戲業務有風險 Nvidia市場共識太謹慎

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 向投資者發布晶片市場報告，稱他們樂觀看待《晶片法案》前景，且該法案將多年補助半導體 520 億美元，是顯著正面推動力。

「此外，對法國 Global Foundries 工廠的大量補貼 (我們估計約每一美元補貼 50 美分，表明這是一種全球現象。」Moore 說。

他的報告聚焦 AMD (AMD-US) 和 Nvidia (NVDA-US)，他解釋，與客戶的討論集中在諸如如何估計加密採礦對 GPU 市場的影響、當前二級市場卡定價對 Nvidia 和 AMD 的意義，以及上述兩種動力可能會如何呈現在財報上。

「正如我們所寫，我們的估計結果是將 2021 年自年初到年度峰值的總算力疊加，分析該算力總和，估算每張卡的平均算力貢獻，然後乘以這些卡的平均售價，但只有 NVIDIA 和 AMD 的價格比最終卡價低得多。」Moore 說。

摩根士丹利預計，Nvidia 對加密市場的曝險更大，因為他們在遊戲 GPU 中的整體市場份額總體較高。 他還表示，多數投資者同意他們更正面的看法，即「Nvidia 的數據中心業務明年受到的雲端消化衝擊較小。短期內，我們認為市場共識可能事實上對當前本季太過謹慎。」

對於 AMD，他們認為遊戲業務存在風險，但仍「對該公司在 CPU 市場份額增長感到興奮，」，並相信數據中心和 Xilinx (XLNX-US) 業務的綜合成長和獲利能力意味著，就算處於疲弱的遊戲 GPU 周期，也能達成現行的估值。

