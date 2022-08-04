企業庫藏計畫推升美股上漲 回購規模已達10年新高

當投資者還在爭論美股反彈是否會持續時，美國企業界已經悄悄轉向一種最受歡迎的老方法來刺激市場—實施庫藏，在市場上買回自己數十億美元的股票。

僅僅本周，美股市場就公布了至少 210 億美元的新股票庫藏計畫，最受矚目之一，是中 PayPal(PYPL-US) 帶頭，與避險基金 Elliott 合作，授權 150 億美元的回購計畫。

Moderna(MRNA-US)、Airbnb(ABNB-US) 和萬豪酒店 (MAR-US)，也在過去三天增加或公布了新的計畫。

據法國巴黎銀行數據顯示，第二季財報季的庫藏公告總數，已經超過了 2018 年的高點，當時企業表示將回購近 4000 億美元的自有股票。

此外，標普 500 指數成分股中仍有 50 多家，將於本周發布財報，這意味實施庫藏公告總數可能還會繼續上升。法國巴黎銀行策略師 Maxwell Grinacoff 表示，目前市場宣布的回購規模，已觸及逾 10 年來最高。

這項策略正在奏效，特別是那些砸下大筆資金的公司。PayPal 和 Moderna 在宣布回購後，股價大幅上漲，周三分別上漲 9.3% 和 16%。上周宣布 150 億美元庫藏計畫的嘉信理財公司，其股價自那時以來上漲了 10%。

從低買高賣的角度來看，今年實施股票庫藏可能是完全合理的。PayPal 和 Moderna 等公司的股價，在疫情由盛轉衰的周期中下跌了 25% 以上。

對於規模較小或股票回購規模較小的公司，較難產生實質性的股價提振。自 5 月初以來，標普 500 股票回購指數 (S&P 500 Buyback Index) 的表現一直遜於大盤，對比大盤持平，指數則下跌約 3%。

值得一提的是，在本季以支持強勁回購而聞名的公司中，銀行股是一個明顯的例外。摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 宣布，將暫停當前的股票回購，以幫助滿足聯準會壓力測試後更高的資本金要求。