經濟衰退也不怕 投行：晶片股首選AMD

投行 Northland Capital Markets 的數據顯示，即使經濟陷入衰退，AMD (AMD-US) 股票現在也提供了絕佳買進機會。

分析師 Gus Richard 周四 (30 日) 將 AMD 股票評級自「符合市場表現」調升至「優於大盤」，但將目標價自 97 美元下調至 95 美元。AMD 周四下跌 1.95%，收每股 76.47 美元。

「我們認為全球正邁向經濟衰退，而普遍來說，半導體股的估值太高了。我們降低 AMD 的數字和下調對 2023 年的估計，以充分體現全球經濟放緩。AMD 明年在伺服器 CPU 中處於領先地位，我們認為 AMD 這塊業務受到的衝擊不大。」

AMD 製造處理器，可作為 PC、伺服器和顯卡的主要運算大腦。

由於價格和利潤率較高，企業伺服器和雲端運算晶片業務尤其有利可圖。AMD 應會受益於英特爾 (INTC-US) 生產問題。本月初英特爾承認，由於產品需要更多測試，下一代伺服器處理器生產將較計畫延後。

該分析師也指出，以對其 2023 年 EPS 估值來看，AMD 目前股價本益比僅 16，較開年時的本益比 32 大幅下降。

Richard 寫道：「我們認為，我們的估值和股價已經納入宏觀經濟阻力計算。」

由於投資者對個人電腦市場疲軟和全球經濟放緩做出反應，AMD 股價已受重創，今年迄今下跌約 45%，遜於大盤。追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares Semiconductor ETF (SOXX-US) 同期下跌 35%。

倘若該投行的樂觀看法正確，意味著現在 AMD 股價可能正是搶便宜的好時點。