〈美股盤後〉美企財報助攻 那指強升近2.6% 終結連二黑

星巴克、莫德納和 PayPal 等企業財報傳出佳音、積極的經濟數據改善市場情緒，恐慌指數 VIX 跌破 22，美股週三 (3 日) 開高走高。不受美債殖利率續升影響，科技股漲勢尤為強勁，道瓊收紅逾 410 點，自 7 月 27 日以來的最佳單日表現，那指強升近 2.6%，標普漲逾 1.5%，終結連續兩個交易日跌勢。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 的評論也提振市場情緒，布拉德稱：「正如鮑爾主席所說，美國現在並沒有陷入衰退，由於上半年的就業增長，很難說出現了衰退。聯準會可能有機會實現經濟軟著陸。」

石油輸出國組織及其合作夥伴 (OPEC+) 週三僅同意在 9 月小幅增產，這對石油市場供應緊張的緩解效果並不大，油價在短暫反彈後走低。

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週三結束在台灣近 19 小時的訪問，轉往下一站韓國。裴洛西訪台令美中關係降至冰點，台海緊張升級，中共解放軍將自 4 日中午 12 時至 7 日中午 12 時對台進行封鎖台灣軍演，7 大工業國集團 (G7) 各國外長呼籲中國，以和平方式化解台海緊張情勢。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.80 億例，死亡數突破 640 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週三 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股逆勢收低。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體攻高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.82%；Meta (META-US) 上漲 5.37%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.00%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.78%。

道瓊成分股逾半收紅。迪士尼 (DIS-US) 上漲 4.12%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.19%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.53%；Nike (NKE-US) 上漲 2.25%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.38%。

費半成分股連袂收高，僅 AMD、Entegris 走低。AMD (AMD-US) 下跌 1.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.98%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.83%；美光 (MU-US) 上漲 2.85%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.53%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.45%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.44%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.25%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.12%。

企業新聞

貨櫃航運巨擘馬士基 (Maersk) (AMKBY-US) 揚升 5.62% 至每股 14.57 美元。受惠於全球供應鏈擁堵持續拉高全球海運費率，馬士基第二季財報表現超越預期，還順勢上調 2022 年全年財測。不過，馬士基警示，消費者信心減弱和供應鏈擁堵，預計 2022 年全球全球貨櫃需求將降溫。

莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 瘋漲 15.97% 至每股 186.49 美元。莫德納週三盤前公布 2022 會計年度第二季財報，新冠疫苗強勁銷售助攻之下，營收、獲利均優於分析師預期，同時莫德納也宣布 30 億美元的庫藏股計畫。

咖啡連鎖店星巴克 (SBUX-US) 上漲 4.25% 至每股 87.27 美元。星巴克週二盤後公布，2022 會計年度第三季獲利和營收均優於預期，主因是美國消費者冷飲需求強勁。

金融科技巨頭 PayPal (PYPL-US) 飆升 9.25% 至每股 97.92 美元。PayPal 週二公布第二季財報高於預期，且上修全年財測。PayPal 在其財報中表示，已與最大股東 Elliott Management 簽訂能創造價值的資訊共享協議。

經濟數據

美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值報 47.3，預期 47，前值 52.7

美國 7 月 Markit 綜合 PMI 終值報 47.7，預期 47.5，前值 52.3

美國 7 月 ISM 非製造業指數報 56.7，預期 53.5，前值 55.3

美國 6 月耐久財訂單月率修正值報 2%，前值 1.9%

美國 6 月工廠訂單月率報 2.0%，預期 1.1%，前值 1.8%

華爾街分析

相較於前一個交易日多番波折，美股週三迎來反彈。瑞信美股策略師 Jonathan Golub 點評，人們普遍預期財報差，但沒預期般那樣發展。

B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 表示：「現在，70% 企業財報已公布，我們可以明確地說，這不是許多人擔心的財報末日。這很重要。」

Insight Investments 固定收益投資專家主管 April LaRusse 表示，夏季平靜時期股市交易量低，也往往會放大市場小幅波動，有時這會讓它看起來比實際上更令人興奮。

不過，高盛集團策略師 Sharon Bell 警示，股市並未反映出市場面臨的不利因素，市場出現一點自滿情緒，沒有充分考慮到風險。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主