〈財報〉疫苗銷售助攻 莫德納Q2繳佳績 宣布回購30億美元股票

莫德納（Moderna）周三（3 日）美股盤前公布 2022 會計年度第二季財報，受新冠疫苗強勁銷售助攻，營收、獲利均優於分析師預期，同時也宣布 30 億美元的股票回購計畫，激勵盤前股價大漲近 17%，開盤後漲勢延續。

截稿前，Moderna(MRNA-US) 盤中股價上漲 17.29%，每股暫報 188.62 美元。

展望未來，莫德納維持全年疫苗銷售 210 萬美元的預期，主因是來自中低收入國家透過疫苗全球取得機制（COVAX）抵銷新的二價疫苗追加劑訂單帶來的收入。

莫德納計劃使用現有 181 億美元現金儲備的一部份回購 30 億美元的股票，該公司在今年 2 月時也宣布同樣的股票回購規模，此外，這筆資金也能幫助莫德納在新冠疫苗外多元化發展，目前約有 40 多個計畫正在進行中。

另一方面，莫德納上周已與美國政府簽署價值 17.4 億美元的疫苗供應協議，將提供 6,600 萬劑針對原始新冠病毒、BA.4 與 BA.5 Omicron 病毒的追加劑，預估於 9 月開始交付，且隨二價疫苗生產規模擴大與監管部門授權，預料第四季能交付更大量的追加劑。

莫德納第二季（截至 6/30）營收年增 9% 至 47 億美元，優於分析師預估的 41 億美元；經調整後每股獲利報 5.24 美元，年減 18%，遠高於分析師預估的 4.55 美元；淨利年減 20% 至 22 億美元；新冠疫苗營收年增 8% 至 45 億美元。

財報顯示，莫德納第二季成本上升至 14 億美元，年增約 70%，占其疫苗生產營收的 30%，另外在過期疫苗方面提列近 5 億美元損失。

除此之外，莫德納還在疫苗採購承諾方面損失約 1.84 億美元，以及 1.31 億美元的閒置產能支出。這些費用主因是預計向 COVAX 交付的疫苗大幅減少，以及歐盟等主要客戶的交付延遲。