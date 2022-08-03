〈裴洛西訪台〉台3項農水產禁輸中國估損近8億元 推農遊券因應

中國反制裴洛西訪台，即日起暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，農委會預估損失近 8 億元，主委陳吉仲今 (3) 日表示，不排除向 WTO 提出爭端解決控訴，並提出 3 項因應措施來穩定產地價格，確保農漁民權益不受影響，此外，農委會也將進一步發放 30 萬份農遊券來鼓勵消費。

台灣柑橘類、白帶魚、竹筴魚無法輸入中國，預估影響出口值落在 7 至 8 億元。陳吉仲表示，農委會已研擬各階段產銷措施，同時推出滿 600 元就有機會抽中農遊券，共有 30 萬份的機會，預計 8 月 8 日啟動，實施至年底或明年 1、2 月，詳細內容會再對外公布。

陳吉仲於記者會上指出，針對中國不符合國際慣例的行為，嚴重影響正常的國際貿易秩序，也明顯違反 WTO 規範，農委會將與相關部會研商因應作法，不排除於 WTO 訴諸爭端解決。

農委會表示，近三年我國文旦柚平均產量 72203 公噸，其他柑橘類 426620 公噸，在中國片面宣布片面暫停柑橘類水果，推估我國文旦受影響約 5000 公噸，其他柑橘，如椪柑、茂谷柑、檸檬、葡萄柚等品項，推估受影響約 3000 公噸，合計 8000 公噸。

農委會已研擬相關因應措施，包括透過農良直賣所、全國各地農會超市、連鎖通路業者、產地縣市政府行銷等內銷通路，目標 3000 公噸；多元加工目標 3500 公噸；強化海外市場拓銷 1500 公噸，將針對不同國家給予每公斤 8 至 20 元拓銷獎勵，及辦理海外廣宣與拓銷活動，拓展海外市場。

冰鮮白帶魚部分，我國去年白帶魚沿近海產量 11589 公噸，出口至中國 9146 公噸，占國內生產量 79%；今年上半年產量 9361 公噸，出口至至中國 3677 公噸，占國內生產量 39%；冷凍竹筴魚部分，我國去年產量 16496 公噸，出口至中國 2161 公噸，占國內生產量 13%；今年上半年產量 10764 公噸，出口至至中國 2919 公噸，占國內生產量 27%。

中國暫停進口後，推估白帶魚、竹筴魚受影響 4500-5500 公噸，農委會立即研擬相關因應措施，一、對內行銷 (透過漁會及漁民團體促銷、連鎖量販店、電商通路及餐飲等)，目標 1600 公噸；二、多元加工利用及凍儲，目標 3000 公噸；三、強化海外市場拓銷：外銷部分將針對不同國家及航運方式，給予拓銷獎勵金每公斤 40 到 90 元的外銷獎勵，以及辦理海外廣宣與拓銷活動，白帶魚目標 300 公噸、竹筴魚則目標 100 公噸。