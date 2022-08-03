〈裴洛西訪台〉裴洛西訪台成為金融市場另一個不確定炸彈

美國眾議院議長裴洛西訪台之行，台海煙硝味升高，中國當局激烈好戰的反應，已成為金融市場的另一個不確定炸彈，美股與亞股倒一片，投資人避險買盤進駐美元和美債，部份資金流向日圓作避險。

裴洛西是美國自 1997 年以來訪問台灣的美國最高級別政治人物，距離上一次眾院議長訪問台灣是在 25 年前，當時由美國共和黨籍金瑞契 (Newt Gingrich) 擔任。

裴洛西訪台令美中台政局詭譎，連帶波及美國、中國與台灣經濟。中國已對台灣祭出一波波制裁，禁止逾百家台灣食品廠產品進口，暫停天然砂對台出口，多架軍機擾台，網路攻擊台灣政府官網，還宣布要在 4 日 12 時至 7 日 12 時對台灣周邊展開軍演，形同對台灣海空域封鎖三天。

美中元首近期通話會談都避免可能讓台海局勢升級的言論，白宮也一直淡化裴洛西訪台的影響。白宮國家安全委員會戰略溝通協調官科比 (John Kirby) 週二稱，拜登總統明確表示國會是美國政府的一個獨立部門，裴洛西議長像其他國會議員一樣，可以自行決定他們的海外旅行，這已經說明一切了。

白宮亦提醒中國「眾院議長訪台早有先例，北京切莫反應過度」。儘管美中之間的言辭越來越激烈，但很少有人認為這場爭端會演變成一場全面的危機, 但 Axios 分析師 Matt Phillips 指出，隨著中國經濟陷入低迷，北京當局似乎正在利用裴洛西的訪問來煽動民族主義情緒。

AGF Investments 美國政策策略師 Greg Valliere 表示，亞股首先出現緊張情緒，由於擔心中國解放軍可能會轟炸裴洛西搭乘的專機，任何一方的擦槍走火都是非常嚴重，促使亞股前一日跳水走低。

Valliere 表示，情報專家認為，中國領導人習近平需要從中國陷入困境的經濟中轉移注意力，並試圖從清零封控措施中恢復過來。與此同時，習近平正期望在今年秋天晚些時候獲得史無前例的第三個任期，他不能顯得軟弱。

Valliere 也提到，北京當局將台灣民主視為威脅，而台灣被普遍認為是東亞最民主的地方，裴洛西的訪問將產生重大影響，導致美中關係進一步惡化。

flightradar24.com 網站發現，裴洛西從馬來西亞梳邦機場起飛至台灣，有超過 50 萬人瀏覽，超越去年阿根廷球王梅西 (Lionel Messi) 搭機前往法國簽約的 14 萬人紀錄。

Medley global Advisors 全球宏觀策略董事總經理 Ben Emons 稱，投資人週二一直在飛航追蹤器網站上追蹤裴洛西專機的一舉一動，避險情緒一度壓低了週二美債殖利率，他將這場波動形容為「裴洛西混亂」所帶來的結果。

裴洛西訪台將大大加劇美中緊張局勢 (圖片：AFP)

Neil Thomas 等歐亞集團分析師團隊認為，裴洛西訪台將大大加劇美中緊張局勢，但不太可能引起中國過度反應，從而引發衝突。

歐亞集團認為兩岸發生重大安全危機的可能性為 25%，北京當局可能會下令進行更多軍演，可能會制裁美方代表團並凍結雙邊交流，並有可能考慮對台灣和美國企業進行抵制和制裁。

Capital Economic 首席亞洲經濟學家 Mark Wiliams 稱，分析人士對中國是否將發動入侵台灣的機率存在分歧，但若中國入侵台灣，無論結果為何，都可能導致金融資產凍結，並切斷大多數經濟和金融聯繫。而且若美國來援助台灣，美中兩大超級強國將處於戰爭狀態。