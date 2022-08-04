美國上周 EIA原油、汽油庫存大增 國際油價跌逾3%

美國能源資訊署 (EIA) 周三（3 日）表示，由於出口下降且煉油廠減少作業，上周美國原油庫存意外增加，與此同時汽油庫存受到需求放緩影響也意外成長。數據公布後，國際油價抹去先前漲幅急速跳水逾 3%。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨下跌 3.26%，至每桶 97.26 美元，跌破 100 美元大關；9 月到期的西德州原油期貨下跌 3.6%，至每桶 91.02 美元。

根據 EIA 公布數據，上周（7/29）美國原油庫存增加 446.7 萬桶，遠遠高於市場預期的減少 62.9 萬桶，前值減少 452.3 萬桶；上周 EIA 精煉油庫存減少 240 萬桶，預期增加 103.8 萬桶，前值減少 78.4 萬桶。

報告顯示，上周原油產量維持在 1,210 萬桶 / 日。美國上周原油出口減少 103.6 萬桶 / 日至 351.2 萬桶 / 日。美國原油產品四周平均供應量為 1991.7 萬桶 / 日，較去年同期減少 3.05%。美國上周戰略石油儲備（SPR）庫存減少 469 萬桶至 4.699 億桶，降幅 0.99%。

從進口方面來看，EIA 數據顯示，上周原油進口量平均為 734.2 萬桶 / 日，較前一周增加 117.8 萬桶 / 日，創下兩年來新高。過去四周內，原油進口量平均約為每天 670 萬桶，比去年同期的 4 個星期增加 1.7%。

市場擔憂的是，美國的原油市場需求在大幅減弱，加深投資人對經濟衰退的擔憂，上週美國汽油需求下降 7.61%，幾乎扭轉前一周的所有漲幅，導致 4 周平均值下跌 2.5%。儘管美國原油進口大幅增加、消費大幅放緩，但是油價帶給美國的通膨壓力似乎不會減緩。