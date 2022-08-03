史上最小增產幅度！OPEC+僅同意9月每日增產10萬桶原油 國際油價走高

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周三（3 日）僅同意 9 月每日增產 10 萬桶原油，創下該組織史上最小增產幅度，遠低於前幾個月份的增產幅度，緩解原油市場供不應求的情況有限，國際油價應聲上漲。

對此分析人士表示，一方面 OPEC + 不想消耗有限的閒置產能，因為經濟衰退可能會抑制石油需求，一方面是沙烏地阿拉伯在尋求與西方大國改善關係的同時，還要維護與俄國關係，周旋於多方的 OPEC + 最終做出小幅增產決定。

這次結果遠低於市場普遍預期的每日增產 30 至 40 萬桶，國際油價應聲走高，10 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.42%，至每桶 100.96 美元；9 月到期的西德州原油期貨上漲 0.61%，至每桶 95 美元。

與此同時，根據路透報導，歐亞集團（Eurasia Group）能源、氣候與永續發展董事總經理阿卡迪瑞（Raad Alkadiri）表示此次 OPEC + 增產微不足道且毫無意義。他認為對於美國總統拜登上月出訪沙國尋求增產來說，根本是一種侮辱。

另一方面，此次的決定意味著，OPEC + 將恢復在疫情期間被砍掉的石油供應，然而當前的關鍵問題是，隨著閒置產能逐漸見底，OPEC + 成員可能很快將「無油可增」。大部分 OPEC 成員國的閒置產能正在消耗殆盡，即便是沙國與阿聯也是如此。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）分析師高瑞（Tobin Gorey）在報告中表示，沙國與阿聯的近期產能都已經處於極限。阿聯能源部長 Suhail Al Mazrouei 曾表示，根據 OPEC + 協議，阿聯已經接近協議中該國的參考產量上限，即每日 316.8 萬桶。

而且按照法國總統馬克宏先前的說法，不僅阿聯達到最大產能，沙國的閒置產能也僅為每日 15 萬桶，另外馬克宏還表示，沙國在未來六個月內都無法產出巨大的額外產能。

另外，從 OPEC + 自己的生產目標來看，其在近幾個月一直沒有達到此前協議的水準。