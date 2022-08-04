〈能源盤後〉美原油庫存意外大增 原油回吐早盤漲幅 WTI摔至6個月低點

原油期貨價格周三 (3 日) 回吐早盤漲幅後暴跌，WTI 原油收在近 6 個月低點，係因官方數據顯示原油和汽油庫存意外增加，抹去石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+)宣布微量增產後帶來的漲幅。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.76 美元或 4%，收每桶 90.66 美元，為最近月期貨自 2 月 10 日以來最低收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.76 美元或 3.7%，收每桶 96.78 美元，為最近月期貨自 2 月 21 日以來最低收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格大跌 4.7%，收每加侖 2.912 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 3.415 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.3%，收每百萬 Btu 8.266 美元。

市場推動力

能源資訊署 (EIA) 公布，上周 (7/29 止) 美國原油庫存增加 450 萬桶、汽油庫存增加 20 萬桶，而蒸餾油庫存下降 240 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存下降 170 萬桶、汽油庫存下降 150 萬桶，以及蒸餾油庫存減少 50 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存增加 220 萬桶、汽油庫存下降 20.4 萬桶。

Kplr 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「海運進口的強勁增長，以及煉油活動下降至 5 月初以來的最低水準 (按原油輸入)，導致原油庫存紮實增加，抵消稍早 OPEC + 僅宣布小幅增產 10 萬桶 / 日帶來的樂觀情緒。」

與此同時，汽油的隱含需求波動，顯示出上周流通量下降許多，導致庫存小幅上升，而蒸餾油庫存再次下降。

美國拜登總統上個月訪問沙烏地阿拉伯，希望說服 OPEC 事實上領導國擴大增產。該行之後首次 OPEC + 會議決定，9 月產量增加 10 萬桶 / 日，分析師預計此舉不會對價格產生重大影響。

OPEC 主張備用產能緊繃令人擔憂，以及長期供應前景不明確，因此僅能微量增產。

OPEC 會議聲明指出：「與會者指出，過剩產量的可用性嚴重有限，因此必須非常謹慎地使用它，以應對重大的供應中斷事件。」

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「在我看來，市場基本面正在下滑，夏日駕駛旺季結束後，煉油廠處理的原油量必然下降，但只增產 10 萬桶還是太打臉拜登總統了。」

「此外，一些分析師會質疑沙烏地阿拉伯和其他海灣國家是否真有可用的備用產能，就像法國總統馬克宏 6 月在 G7 會議上公開暗示那樣。」Yawger 寫道。馬克宏在該會議上稱，OPEC 兩大產油國幾乎已達最大產能， 6 個月內沒有巨大的備用產能。