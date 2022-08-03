〈裴洛西訪台〉楊金龍信心喊話匯市無虞 央行可因應緊急情況

對於美國眾議院議長裴洛西來台訪問引發台海關係緊張，台灣央行總裁楊金龍今 (3) 日指出，央行有因應措施沒有問題、請民眾放心，外匯存底也足夠因應緊急情況。

楊金龍表示，目前外資動向還好，匯市看起來沒有什麼問題。

今日匯市盤中新台幣匯率再度貶破 30 元大關，惟最多僅貶值 3 分。

楊金龍今參與我國加入中美洲銀行 (CABEI) 30 周年暨該行駐台國家辦事處成立 1 周年的慶祝活動，楊金龍說，期望我國能透過駐台國家辦事處，深化雙方合作並加強夥伴關係，同時，善用我國穩定的金融環境與資通訊及綠能等諸多產業優勢，促進中美洲地區的永續發展。

楊金龍提到，CABEI 是中美洲地區最重要的多邊開發銀行，營運成果深獲國際肯定，標準普爾 (S&P) 於 2019 年將 CABEI 的信用評等從 A + 調高至 AA，CABEI 在拉丁美洲多邊開發銀行中擁有最佳的債信評等；而在全球深受新冠肺炎疫情所苦時，CABEI 更於 2021 年及時推出金額達 30 億美元的「新冠肺炎及經濟復甦緊急援助計畫」，以支持中美洲國家的醫療體系，並降低新冠肺炎對區域內各國的經濟衝擊，對此深感敬佩。

CABEI 在台設立國家辦事處，是國際組織來台設立分支機構的首例，也是該行在亞洲的第一個國家辦事處，楊金龍指出，回首過去 30 年我國與 CABEI 的合作歷程，央行歷任總裁對 CABEI 均懷有特殊情誼，其中，在前總裁彭淮南任內，我國透過與 CABEI 的多項融資和技術協助計畫，推動中美洲的經濟和社會建設。

例如，央行促成國合會與 CABEI「中美洲區域咖啡銹病貸款專案」，提供中美洲地區小農貸款與技術協助，穩定我中美洲友邦農業經濟。