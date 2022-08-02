〈美股早盤〉地緣政治風險升溫 四大指數開低

投資人擔心美國眾議院議長裴洛西訪台計畫可能加劇美中之間的緊張關係，市場情緒謹慎，美股周二（2 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 250 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 0.1%，標普 500 指數跌 0.35%，費城半導體指數跌近 0.3%。

根據媒體報導，美國眾議院議長裴洛西班機將於晚間 10 點降落松山機場，屆時車隊將直接前往下榻君悅飯店，台北市警方將啟動「鴻賓勤務」沿途交管，今晚出動 400 名警力，預計明天行程 700 名警力。

裴洛西訪台引起國際關注也牽動美中台三方敏感神經，與此同時，中國動作頻頻進行一連串軍事演習，威嚇意味濃厚，另外路透報導指出，今早有數架共軍軍機逼近台灣海峽中線。

股市方面，高盛集團策略師 Cecilia Mariotti 認為，美國股市低估了經濟衰退的風險，同時也對聯準會（Fed）放緩收緊政策步伐過於樂觀。

Mariotti 還警告，市場並未完全消化經濟衰退風險，因此很容易受到意外的 Fed 鷹派官員言論和行動影響。尤其是通貨膨脹繼續居高不下且「如果經濟活動放緩導致了更長時間 / 更深的衰退」 。

能源方面，需求放緩的前景削弱國際油價，美國西德州原油期貨停在每桶 94 美元左右。此外自俄烏衝突爆發以來首艘糧食船駛離烏克蘭後，油籽與穀物期貨走跌，暗示緊張的全球糧食危機緩解。

個股方面，星巴克 (SBUX-US)、PayPal(PYPL-US)、超微 (AMD-US) 將在周二盤後公布財報，備受市場投資人關注。

截至台北時間周二（2 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

開拓重工 (CAT-US) 早盤下跌 5.10%，至每股 184.93 美元

「景氣金絲雀」開拓重工（Caterpillar、卡特彼勒）盤前公布第二季財報，由於供應鏈問題與俄國業務停擺影響，營收低於市場預期，此外運費與勞力成本攀升，營益率也出現萎縮，利空消息影響開拓重工盤前股價跌近 4%。

Uber(UBER-US) 盤前上漲 13.31%，至每股 27.88 美元

Uber 第二季繳出亮眼成績單，營收大增 105% 至 81 億美元，遠高於市場預估的 74 億美元；淨損 26 億美元，其中與 Uber 股權投資相關虧損達 17 億美元，去年同期為淨利 11.44 億美元；稀釋後每股虧損 1.33 美元，去年同期為每股獲利 0.58 美元。

不過，Uber 第二季總訂單金額達到 291 億美元的歷史新高，年增 33%。其中，網約車業務訂單金額為 134 億美元，年增 55%；外送業務訂單金額為 139 億美元，年增 7%，低於市場預期的 144 億美元。

捷藍航空 (JBLU-US) 早盤下跌 6.34%，至每股 8.04 美元

捷藍航空（JetBlue Airways）盤前公布第二季財報，雖然營收表現亮眼接近創紀錄的 24.5 億美元，但與此同時仍努力應對燃料、勞動力和其他費用成本的飆升，上季虧損 1.88 億美元。捷藍航空預估第三季即可恢復自新冠疫情開始以來的首次獲利，對業務成長持謹慎態度。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 JOLTs 職位空缺數預期 1,100 萬，前值 1,125.4 萬

華爾街分析：

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 表示，對於目前的市場情緒，投資人更傾向於「觀望」，看一看相關的經濟數據與風險如何發展，再去調整自己的持股。今天市場表現同樣也能被視為技術性修正，在近期突破重要阻力位後，上場也在建立一個新的底部支撐區間。

美國眾院議長裴洛西訪台一事引起市場對地緣政治的擔憂，BCA 研究公司地緣政治策略師 Matt Gertken 說：「從長遠來看，我們擔心台灣爆發戰爭的可能性更大」，因此他推薦政府債券，而非股票、美國防禦類股與避險資產。