〈裴洛西訪台〉不顧北京反對！美眾院議長多次強槓中國

美國眾院議長裴洛西率團出訪亞洲，預定周二（2 日）訪台，雖然此舉引發中國政府強烈反彈，但她縱橫政壇數十載，對北京的立場始終強硬，並非首度踩中國紅線。

路透報導，四名消息人士透露，裴洛西擬於周三下午會見批判中國人權人士，會晤地點可能選在新北市國家人權博物館，即景美人權文化園區。

裴洛西 1940 年出生於馬里蘭州巴爾的摩，排行老么。父親 Thomas D"Alesandro Jr. 曾任眾議員、巴爾的摩市長，哥哥也曾出任巴爾的摩市長。身為「政二代」的裴洛西，很年輕就投身政壇，為父親助選。

裴洛西自 1987 年起擔任眾議員，並於 2007 年成為美國史上首位女性眾院議長。她步入政壇以來，長期關注中國人權議題，是對中強硬派人士。

1989 年，中國爆發「天安門事件」。兩年後，裴洛西等國會議員訪問北京，特地赴天安門廣場舉著橫幅，上頭寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」（To those who died for democracy in China）。

當時美聯社拍下這個畫面，成為裴洛西的珍貴歷史照片，後來裴洛西一行遭短暫拘留，最後被被驅逐出境。

此後裴洛西持續為中國人權發言。1991 年，裴洛西提出《美中法》，要求中國政府改善人權，否則就取消對中國最惠國待遇。當時參眾兩院已通過此法案，但老布希動用否決權。

裴洛西於 1993 年反對北京舉辦夏季奧運，並在 2008 年再次反對北京申辦奧運。

今年 5 月，她也呼籲各國發動「外交抵制」，不要參加北京冬奧。她說，在中國持續侵犯新疆人權之際，若各國官員出席北京冬奧，將因此失去伸張人權的「道德權威」。

裴洛西曾在 2002 年將四封要求釋放中國和西藏異議人士的信函，交給時任中國國家副主席的胡錦濤，但胡錦濤拒絕收下。

七年後，她又將一封信函交給胡錦濤，要求他釋放劉曉波等政治犯，當時胡錦濤已擔任國家主席。

2007 年 6 月，她更以眾院議長之尊發表聲明，要求美國政府調查中國廠商剝削童工問題。

2019 年，裴洛西在「天安門事件」30 周年聽證會說：「美國不該因商業利益，放棄對中方不道德、不公義的事情發聲。對一個國家來說，若贏得全世界，卻失去靈魂，又有何好處？」