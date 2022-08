〈裴洛西訪台〉不顧北京反對！美眾院議長多次強槓中國

美國眾院議長裴洛西率團出訪亞洲,預定周二(2 日)訪台,雖然此舉引發中國政府強烈反彈,但她縱橫政壇數十載,對北京的立場始終強硬,並非首度踩中國紅線。

路透報導,四名消息人士透露,裴洛西擬於周三下午會見批判中國人權人士,會晤地點可能選在新北市國家人權博物館,即景美人權文化園區。

裴洛西 1940 年出生於馬里蘭州巴爾的摩,排行老么。父親 Thomas D"Alesandro Jr. 曾任眾議員、巴爾的摩市長,哥哥也曾出任巴爾的摩市長。身為「政二代」的裴洛西,很年輕就投身政壇,為父親助選。

裴洛西自 1987 年起擔任眾議員,並於 2007 年成為美國史上首位女性眾院議長。她步入政壇以來,長期關注中國人權議題,是對中強硬派人士。

1989 年,中國爆發「天安門事件」。兩年後,裴洛西等國會議員訪問北京,特地赴天安門廣場舉著橫幅,上頭寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」(To those who died for democracy in China)。

當時美聯社拍下這個畫面,成為裴洛西的珍貴歷史照片,後來裴洛西一行遭短暫拘留,最後被被驅逐出境。

此後裴洛西持續為中國人權發言。1991 年,裴洛西提出《美中法》,要求中國政府改善人權,否則就取消對中國最惠國待遇。當時參眾兩院已通過此法案,但老布希動用否決權。

裴洛西於 1993 年反對北京舉辦夏季奧運,並在 2008 年再次反對北京申辦奧運。

今年 5 月,她也呼籲各國發動「外交抵制」,不要參加北京冬奧。她說,在中國持續侵犯新疆人權之際,若各國官員出席北京冬奧,將因此失去伸張人權的「道德權威」。

裴洛西曾在 2002 年將四封要求釋放中國和西藏異議人士的信函,交給時任中國國家副主席的胡錦濤,但胡錦濤拒絕收下。

七年後,她又將一封信函交給胡錦濤,要求他釋放劉曉波等政治犯,當時胡錦濤已擔任國家主席。

2007 年 6 月,她更以眾院議長之尊發表聲明,要求美國政府調查中國廠商剝削童工問題。

2019 年,裴洛西在「天安門事件」30 周年聽證會說:「美國不該因商業利益,放棄對中方不道德、不公義的事情發聲。對一個國家來說,若贏得全世界,卻失去靈魂,又有何好處?」