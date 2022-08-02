台股上演「裴洛西缺口」重挫 金管會密切關注

美國眾議院議長裴洛西亞洲行，還沒到台灣，台股因台海緊張情勢而上演「裴洛西缺口」大跌，雖然國安基金先前已進場護盤，但今天台股終場仍下跌 234.46 點、以 14747.23 點作收。對此，台灣與其他亞洲主要股市相較表現介於中間，金管會會密切注意台股表現。

裴洛西今早還飛在空中，但台股己經受到地緣政治因素衝擊，開盤直接一根大黑 K 跳空大跌，盤中最重下挫 300 多點，最低一度來到 14663.46 點，上演「裴洛西缺口」。

對於台股重挫，金管會證期局表示，台股今天跌幅 1.56%，雖然比起日股跌幅 1.44%、韓股跌 0.55%、新加坡跌 0.17% 來得深，但是香港跌 2.58%、上海跌 2.25%，跌幅都大於台股，顯示台灣與其他亞洲主要股市相較表現介於中間，金管會會密切注意台股表現。

至於中國大陸突然暫停台灣多家食品廠產品進口，包括維格餅家、郭元益、維力、味全及泰山等恐怕會受衝擊，食品股今天殺聲震天，類股指數終場重挫 2.14%，且創下 7 月 19 日來新低。

針對食品股的影響，金管會表示，證交所及櫃買中心已提醒相關公司，要持續評估此事件對財務與業務影響，且應及時發布重大訊息對外說明，但實際影響數目前各公司仍在評估中。