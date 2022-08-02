以色列光學雷達商Innoviz與福斯汽車簽署8年40億美元合約

以色列光學雷達 (lidar) 製造商 Innoviz (INVZ-US) 周二 (2 日) 宣布贏得一份合約，提供光學雷達裝置和相關自駕軟體給福斯汽車旗下部門，該交易價值 40 億美元，為期 8 年。

根據協議，福斯汽車將把 Innoviz 最新的汽車光學雷達裝置及其專有感應軟體整合到其產品組合中的車輛中。

這筆交易將從「約 2025 年」開始持續 8 年，屆時第一批配備 Innoviz 的福斯汽車集團車款預計將出貨。Innoviz 預計在 8 年內將為 500 萬至 800 萬輛福斯汽車集團汽車提供光學雷達裝置。

光學雷達使用不可見的雷射束掃描周圍環境並構建詳細的 3D 圖像。然後再交由被認為是大多數自駕系統關鍵組件的感應器，將光學雷達生成的圖像與詳細的 3D 地圖進行比較，以仔細確認車輛的精確位置。

隨著開發和生產成本的下降，感應器已在車輛和駕駛輔助系統中得到更廣泛的採用，因此也導致大量光學雷達新創公司在汽車製造商業務中展開激烈競爭。

Innoviz 於 2020 年底藉由與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市，之前即已宣布這項交易，但未透露客戶名稱。這家光學雷達製造商在 5 月表示，它已與「全球最大汽車製造商之一」達成協議，以「成為其諸多品牌的直接光學雷達供應商」。

Innoviz CEO 凱拉夫 (Omer Keilaf) 表示，該公司與福斯汽車的軟體部門 Cariad 的交易，是經過 2 年多的測試和盡職調查後達成的。

直接向福斯汽車等汽車製造商銷售是 Innoviz 的新領域。該公司目前與寶馬 (BMW) 也有協議，但該協議僅確認汽車供應商 Magna International 擔任中間人，負責製造和提供 Innoviz 的光學雷達裝置。

對於福斯汽車，光學雷達裝置將由合同製造商使用由 Innoviz 提供並直接與之合作的工具製造，然後將完成的裝置供應給福斯汽車。