〈裴洛西訪台〉外資再砍台股 官股券商買超70億元穩盤

國際政經情勢持續牽動台股，外資今 (2) 日續砍台股，單日賣超近 200 億元，官股券商今天進場買超 70 億元，買超金額為近一個月來新高，主要鎖定電金傳權值股進場低接穩盤。

美國眾議院議長裴洛西預定今天晚間抵台，此舉也引發台海情勢緊張，台股連兩日走跌，外資今天更從台股提款近 200 億元走人，官股券商循例進場低接試圖穩盤。

從官股券商近期買超數據來看，8 月 1 日起就開始小幅買超 14 億元，頗有替裴洛西訪台可能引發的股市震盪預作準備，今天台股大跌 234 點，官股券商買超金額更放大至 70 億元，將指數從 14663 低點拉回至 14700 整數關卡。

進一步看八家官股券商買超金額，國營龍頭台銀今天買超金額近 22 億元，買超金額高居官股券商之冠，不排除可能是國安基金進場低接護盤的痕跡。

最新出爐的數據，官股券商今天單日買超約 70 億元，買超金額是 6 月 30 日以來第二高金額，至於買超標的主要鎖定權值股，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)；另外，玉山金 (2884-TW)、富邦金 (2881-TW) 與中信金 (2891-TW) 也是近日官股券商鎖定標的。

元大投顧表示，在國安基金進場後，使得加權指數沿著均線震盪，研判只要月線 14635 點還沒失守，個股仍有輪漲的機會。

