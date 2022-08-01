〈房產〉房市交易疲軟 全台六都移轉7月全面衰退 月減13.3%

全台六都會區分別公布 2022 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8477 棟，月減 13.3%，年增 5%，單月來看，以高雄、台南的南二都下滑最嚴重，呈現月減及年減，其中台南更年減 27.9%；而前 7 月累計移轉棟數約為 15 萬棟，年減 1.4%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，以去年疫情來看， 5 月 19 日全國因應疫情升級為三級管制，移轉棟數在 7、8 月呈現大幅量縮，今年疫情 4 月底確診人數破萬，一直到 6 月移轉才開始反應，7 月則是完全反映疫情嚴峻時刻的低量市況，去年疫情影響時間約 2 個多月，但今年還有 6 月升息與股災等外在事件干擾，移轉棟數低迷時間恐怕比去年還要久。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，7 月六都建物買賣移轉棟數月減 13.3%，台北市月減 7.3%，新北市月減 12.9%，桃園市月減 3.4%，台中市月減 17.6%，台南市月減 18.2%，高雄市月減 20.2%。由於房市交易與登記約有 1 個月左右的時間差，因此 7 月建物買賣移轉棟數，主要是反映 6 月至 7 月初的市況。

與去年同期相比，六都交易量年增 5%；其中台北市年增 17.3%，新北市年增 5.3%，桃園市年增 17.5%，台中市年增 29.9%。陳金萍指出，去年 6 月正值國內疫情大爆發，全國實施三級防疫警戒期間，消費者被迫暫緩看屋、購屋行程，疫情的衝擊下房市交易呈現停擺，也讓去年同期六都交易量大幅驟減至 1 萬 7,593 棟，基期較低的狀態下，今年 7 月交易量優於去年同期，實屬合理表現。

較特別的是，近年火熱的南二都不增反減，台南年減 27.9%、高雄年減 10.1%；陳金萍提到，台南重跌逼近三成，主要原因在於去年受惠南科、重大建設議題，房市交易價量齊揚相當火熱，加上大量建案交屋，締造出歷年同期最佳紀錄，然而今年買方呈現居高思危，購屋態度轉向收手觀望，交易量能驟減，且基期較高的情況下，量縮表現更鮮明；而高雄 7 月買賣移轉棟數僅有 2,680 棟，交易動能明顯轉弱，甚至寫下 21 年同期新低紀錄。

進一步觀察今年前 7 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 15 萬棟，較去年同期衰退 1.4%；其中台北市年減 0.4%，新北市年增 0.9%，桃園市年減 0.6%，台中市年增 3.8%，台南市年減 10.4%，高雄市年減 6.5%，僅剩新北市與台中市仍較去年同期有小幅增長；觀察歷年交易量可以發現，新北、台中今年前 7 月建物買賣移轉棟數仍創近 9 年新高，表現相對較佳。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，綜觀六都 7 月份買賣移轉棟數，南部市場降溫顯著，台南市及高雄市連續 4 個月與去年同期相比下滑，且從今年 5 月開始，跟去年同期相比量減幅度都在 1 成以上，顯示南部今年過了第一季後買氣已顯疲弱。

郎美囡表示，南部依然有科技業話題，不過這二年房價上揚力道猛，在各主要國家及我國央行開始執行貨幣緊縮政策後，市場氣氛反轉，買方憂心進場將卡在高點，投資買盤大舉縮手，故整體買氣走弱。

陳金萍說，去年 1-6 月建物買賣移轉棟數，在國內經濟表現優異、股市持續創新高、資金行情發酵、低利率環境，與科技廠商回流擴廠等眾多利多匯集下，房市風生水起、價量齊揚，直到 7 月交易量才因疫情衝擊而驟減；反觀今年，全球通膨壓力沉重、各國央行加速實行貨幣調控措施，為經濟前景增添不確定性風險，全球股、匯市也出現劇烈震盪向下修正。多項經濟變數下，國內領先指標已連續下滑八個月，主要機構紛紛也下修台灣 GDP，同時上調 CPI 成長預測，皆預告著景氣轉變趨勢。

再者，央行升息也讓房貸利率逐步攀升，6 月新承做購屋貸款利率已來到 1.614%，創近兩年半新高，加上房市政策效益持續發酵，多重因素交互影響下，房市交易已明顯放緩。

除了四大政經干擾因素外，7 月底房市進入傳統民俗月淡季，加上近期新案的推案時程與交屋時間都有所延宕，量能受限。

今年前 5 月六都累計買賣移轉量還有年增 0.7% 的表現，但上半年年增幅已由正轉負，1-7 月依舊持續衰退年減 1.4%，房市景氣顯然出現轉折。陳金萍指出，房市的兩大指標，6 月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額年增率，也雙雙趨緩，各創 18 個月、29 個月新低。雖目前國內疫情趨於穩定，但整體環境已不復從前，市場瀰漫觀望氣息，恐難再現前兩年的爆發性遞延買氣，今年房市展望應多保守看待。