〈房產〉全台房租指數年增率創25年新高 北中南齊漲

依主計總處公布最新物價指數統計，居住類的物價指數仍持續攀高，與許多租屋族相關的房租指數，6 月年增幅達 1.85%，創 25 年以來的新高，其中北中南房租指數齊漲，南部房租指數年增 2.28%，其次是北部年增 1.88%，若以房租指數近月走勢來看，租金漲勢似有加快的現象。

統計資料顯示，今年已連四個月房租指數年增率超過 1%，6 月更一舉拉高至 1.85%，年增率創下 308 個月以來新高，雖然官方統計的租金累計漲幅並不特別顯著，但仍顯示租金長期上揚的趨勢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金上漲有許多原因，包括整體房價走揚，尤其是外中南部地區近年房價漲勢明顯，導致民眾居住成本增加，帶動租金走揚，另一方面經濟持續成長也會帶動工作機會增加，外來工作者增加產生租屋需求，至於官方統計的租金持續上揚，一方面反應市場租金上揚，一方面可能調查時，面對整體房價走揚與通膨效應，有些租約到期後房東調整租金，也帶動租金水準成長。

以官方居住指數變化來看，漲勢最顯著的其實還是住宅維修費，年增 5.98%，其中維修材料年增 12.07%，維修服務則是年增 4.21%，房租類 6 月則是年增 1.85%，漲幅創下 1996 年 11 月以來的單月新高。

至於房租區域的漲勢分布部分，6 月漲幅最大的是南部地區，房租指數年增 2.28%，其次是北部區域的 1.88%，中部區域的 1.52%，漲幅最小的是東部區域的 1.21%，整體房租指數漲幅則為 1.85%，連續四個月都超過 1%。

曾敬德表示，通膨與房價上漲等因素，的確都可能刺激租金上揚，不過為了照顧辛苦的租屋族，政府今年也大手筆推出租金補貼，且降低補貼中間的門檻與可能遇到的阻礙，的確在租金上揚的過程中，可以幫助租屋族降低負擔。