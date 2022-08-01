〈房產〉高雄7月買賣移轉棟數2680棟 創史上最清淡

高雄 7 月買賣移轉棟數率先出爐，總計達 2680 棟，呈年月雙減，月減 20.2%，年減 10.1%，為歷年最低 7 月；累計高雄今年前 7 月總移轉棟數達 2 萬 3398 棟，則為近八年同期次高，但第三季交易市場看法保守。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄 7 月交易市況表現仍緩，主因高雄中古市場持續受到案源量少、買賣價格認知差異高等因素影響，加上購屋族目前面臨干擾多，包括通膨、升息等等壓力、股市走跌影響資金規劃，以及下半年房市政策變化等，多數應仍持觀望心態，然而接下來進入民俗鬼月，傳統會避免交屋入厝，亦可能再影響買氣遞延，第三季交易量仍趨於保守。

觀察高雄本月買賣移轉棟數前三大行政區，鳳山區以 431 棟居全市之冠，年月雙增，月增 9.4%、年增 15.5%，本月鳳山表現一支獨秀，為前三名中唯一年月雙增的行政區，其次為三民區，以 309 棟居次，月減 21%，年減 1.9%，上月奪冠的楠梓區，本月以 298 棟位居第三，月減 51.1%，年減 13.1%。

台灣房屋高雄站前加盟店店東石月蓮指出，2022 年 7 月冠軍鳳山區為高雄人口最多的行政區，擁有人口紅利支撐，房市交易表現多名列前茅，近年再受衛武營捷運聯開案、三井 lalaport 進駐、捷運 O13 大東站聯開案等建設紅利加持，建商持續推案，讓新屋市場買氣仍有撐，熱門建案包括鄰近衛武營特區的「御丰景」已於近期完銷，以及位於鳳山市區近大東藝文特區的大案「富邦大無疆」，最高成交單價更已有 3 字頭實力。