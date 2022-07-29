葉倫駁斥衰退：美國經濟正朝穩定、持續成長邁進

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四 (28 日) 對美國經濟提出樂觀看法，認為美國經濟正朝更穩定且可持續增長的方向邁進，並反駁經濟已陷入衰退的看法。

葉倫在記者會上表示：「我們確實看到增長顯著放緩，但真正的衰退是經濟廣泛疲軟，目前我們沒有看到這種狀況。」

當被問及，她是否認為聯準會 (Fed) 打擊通膨必定會導致失業率急劇上升，葉倫態度一樣樂觀，她相信有辦法做到讓勞動力市場維持強勁，同時壓低通膨。

葉倫不斷強調好的經濟面向，包含持續創造就業機會、家庭財務狀況強勁、消費者支出和企業增長，且光第二季新增就業就達到 110 萬，與過往經濟衰退時期前三個月平均損失 24 萬的表現形成鮮明對比。

美國周四公布第二季 GDP 連兩季萎縮，符合「技術性衰退」定義，但白宮仍以就業增長和消費支出強勁為由，反駁經濟衰退說法。

葉倫認為，重要的是必須跳脫報告內的數字框架來了解情況，整體而言，隨著民間需求放緩，這次的報告顯示美國經濟漸漸朝向更穩定且可持續增長的方向過渡。

葉倫坦承，目前通膨仍高，但有望在未來回落，重申壓低通膨是政府的首要任務。

另外，葉倫也提到她對全球經濟前景的擔憂。

她說：「我對全球前景感到憂心。國際貨幣基金 (IMF) 不斷調降今明兩年的經濟展望，強勢美元為當中部分國家帶來經濟壓力，尤其是美元計價債務變得更難以償還。」

不過，她否認高利率帶動全球資本流入美國的情形已造成負反饋。在這樣的負面循環之下，資本外流將打壓開發中國家的增長前景，進而導致更多資金外逃。