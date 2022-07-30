輕資產營運策略吃香 AMD市值超越英特爾

AMD (AMD-US) 周五 (29 日) 股價大漲 3% 以上，市值超越勁敵英特爾 (INTC-US)，意味著 PC 和伺服器晶片市場的競爭更激烈，此外，投資人也更看重經營輕資產的晶片廠，而非大量投資製造的晶片廠。

AMD 收盤上漲 2.80 美元或 3.05%，報每股 94.47 美元，盤後續揚，令其市值達 1530 億美元。

此前一日，由於財報獲利遜於預期且營收下降，英特爾周五股價跌近 9%，收每股 36.31 美元，截至周五收盤，英特爾市值 1480 億美元。

這雖然只是象徵性的轉變，但意味著 PC 和伺服器晶片市場的競爭更加激烈，而這正是這兩家公司直接競爭的領域。

另外，這項里程碑也表明，投資人更看重經營輕資產的晶片廠，而非大量投資製造的晶片廠。AMD 將生產外包給外部晶圓廠或晶片工廠，但英特爾曾表示計劃持續建造和運作工廠。

AMD 晶片近年來在性能方面更能與英特爾的產品競爭，甚至在某些應用上，超越英特爾產品的速度和效率。

英特爾周四表示，其財報令人失望主要反映執行問題，以及 PC 市場放緩和宏觀環境狀況，並將全年每股獲利 (EPS) 自 3.6 美元下調至 2.3 美元。

AMD 將在美股下周二盤後發布第二季財報，在全球 PC 銷售下之際，投資人將觀察該公司是否如同業英特爾那般遭遇相同的宏觀經濟挑戰。