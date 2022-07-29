鉅亨美股雷達：市場關注6月PCE數據 亞馬遜盤前漲近13%

美股重要看點：

美今日將公布 6 月 PCE 物價指數、7 月芝加哥 PMI、7 月密大消費者信心等數據。多家企業將公布財報，包含艾克森美孚 (XOM-US)、雪弗龍 (CVX-US) 等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.699 %，美股期貨週五 (29 日) 上升，道瓊期貨漲 0.36%，標普 500 期貨漲 0.77%，那斯達克 100 期貨漲 1.11%。

美國商務部週四 (28 日) 公布，美國第二季實質國內生產毛額 (GDP) 折合年率負成長 0.9%，不及預期的成長 0.4，前值為負成長 1.6%，已連兩季負成長，陷入「技術性衰退」。

不過，美國總統拜登在聲明中表示，經濟經歷去年歷史性成長，私人企業的就業收復所有疫情期間的失地，但在這之後，隨聯準會 (Fed) 採取行動降低通膨，經濟成長放緩也就不足為奇，並強調美國正走在正確的道路上，將在這個過渡時期變得更強大、更安全。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也對美國經濟提出樂觀看法，認為美國經濟正朝更穩定且可持續增長的方向邁進，並反駁經濟已陷入衰退的看法。

葉倫在記者會上表示：「我們確實看到增長顯著放緩，但真正的衰退是經濟廣泛疲軟，目前我們沒有看到這種狀況。」

當被問及，她是否認為 Fed 打擊通膨必定會導致失業率急劇上升，葉倫態度一樣樂觀，她相信有辦法做到讓勞動力市場維持強勁，同時壓低通膨。

BCA Research 策略師寫道：「第 2 季 GDP 收縮加劇了人們對美國經濟陷入衰退的擔憂。」他也表示：「就對金融市場的影響而言，在令人失望的 GDP 數據公布後，美股周四 (28 日) 上漲，代表股市已經對衰退風險的在乎程度打了折扣。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 PCE 物價指數年增率 (%)，前值 6.3

美國 6 月 PCE 物價指數月增率 (%)，前值 0.6

美國 6 月核心 PCE 物價指數年增率 (%)，前值 4.7

美國 6 月核心 PCE 物價指數月增率 (%)，前值 0.3

美國 6 月個人支出月增率 (%)，前值 0.2

美國 7 月芝加哥 PMI，前值 56

美國 7 月密大消費者信心指數終值，前值 51.1

重要個股動態：

蘋果周四 (28 日) 盤後公布 2022 會計年度第 3 季財報，靠著 iPhone 強韌的銷售抵銷 Mac 意外下滑的業績，整體營收和獲利均優於市場預期，執行長庫克表示，儘管已經看到一些疲軟的跡象，本季 (第 4 季) 營收有望加速成長。蘋果盤後股價漲逾 3%。週五盤前漲逾 2%。

庫克說，以整體展望而言，雖然有一些疲軟的跡象，且經濟成長正在減速，但本季 (9 月為止) 營收有望加速成長，優於第 3 季營收的 2% 成長率。

在大環境逆風下，蘋果對手機景氣的看法成為各方焦點。蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，雖然世界各地的經濟數據轉弱，但 iPhone 需求並未減緩。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於資料中心晶片需求降溫與 PC 出貨量大幅下滑，英特爾周四 (28 日) 美股盤後公布的第二季財報、本季財測雙雙遜於預期，該公司並下修全年營收和獲利展望。不過，隨著客戶去化庫存，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 預料公司業績將於本季觸底。週五盤前跌近 11%。

英特爾整體營收連七季下滑。其中，包含 PC 晶片在內的客戶端運算事業營收在 Q2 為 77 億美元，年減 25%。英特爾先前表示，消費和教育市場的 PC 需求疲軟，且較高的單位成本拖累部門營業利益。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (28 日) 公布第二季營收優於預期，且財測樂觀，激勵盤後股價漲逾 13%。週五盤前上漲近 13%。

亞馬遜第二季再度虧損，但營收年增 7% 且高於預期，有別於周四之前微軟等大型科技同業令人失望的業績結果。

後疫情時期，電商需求持續冷卻，亞馬遜核心電商業務持續受影響，其線上商店業務較去年同期下降 4%，實體店銷售則較去年同期持續反彈，成長 12%。