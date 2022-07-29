日元連3天上漲 來到關鍵價位 日元空頭岌岌可危

美國聯準會緊縮方向不變、日本央行寬鬆政策不變，但日元走勢卻正在轉變。

日元周五 (29 日) 上漲超過 1%，在聯準會宣布升息後，已經連續第 3 天上漲，並來到重要的技術轉折點。

美元兌日元目前已從 7 月中旬的高點下跌近 5%，跌破 50 日移動均線 (約 134.26) 的關鍵支撐位，不僅遠離分析師密切關注的 140 水位，甚至可能反向朝 130 前進。

東京 Aozora Bank 貨幣產品經理 Akira Moroga 表示，跌破 50 日均線，對 3 月以來的反彈意義重大，也讓低點就在眼前，因此交易者將保持謹慎。

據亞洲外匯交易員稱，周五美元買入指令和清算美元兌日元多頭部位的指令，仍在展開激烈對戰。東京當地時間下午 14:30，美元兌日元報 133.06，跌 0.9%。

美元兌日元走勢

之前，由於日美政策方向相反，兩國債券殖利率差距拉大，造成日元貶至 24 年低點。但隨著投資者認為美國升息腳步將趨緩，利差預期縮小，促使日元反彈。

這也減輕了日本央行的壓力，央行上周冒著日元持續下挫的風險，重申對最低利率的承諾，將 10 年期公債殖利率目標維持在 0% 附近。

Moroga 認為，美債殖利率已經由 3.5% 左右的高位回落至 2.6%，美元兌日元失去測試 140 的動能，現在的環境發生了變化，美日貨幣政策分化程度已經減弱。

一些市場參與者表示，現在斷言日元下跌結束還為時過早，因為政策利率的走勢很大程度上取決於數據。

三菱日聯銀行全球市場研究主管 Teppei Ino 表示，ISM、就業和通膨數據即將出爐，在全球央行年會召開之前，聯準會仍然有很多機會發表官方言論。如果聯準會發出升息周期即將結束的信號，那對於美元兌日元來講，將是決定性的打擊，但目前還不能確定這一方向。