日元頻破底 利率低哈日族換匯別換太多

日元持續貶值，呈現破底再破底，日元對美元匯價貶破 139 關卡、已來到 24 年新低，富邦金 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋表示，日元大幅貶值，工具機出口價格下跌，對韓元形成莫大壓力，若再進一步走貶，將對亞洲周邊國家的貨幣造成壓力。至於哈日族愛換匯，北富銀也提醒，日元目前利率比較低，不建議換太大量。

國際美元指數於 14 日一度飆破 109，震撼全球金融市場，不僅非美貨幣全跌趴，今年以來至 7 月 15 日止，累計跌幅最慘的是日元，貶幅達 17.13%，緊接著是英鎊及歐元分別貶值 12.18%、11.39%，新台幣也已經貶 7.53%。

歐洲央行將陸續揭露下半年可能連續升息，屆時歐元將會轉強，美元走勢將小幅滑落；然而，日元及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至 100 以下的可能性並不高；羅瑋表示，日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，若後續日元持續走貶逼近 140 時，必須留意日本財務省是否會採取實質性干預動作。

而以新台幣對日元來看，根據 14 日台銀最新牌告價格，日元現鈔牌告價最低來到 0.2199，再創 25 年來新低，如果以去年高點 0.2797 來看，現在換 10 萬台幣可以賺 2 萬 1380 元，對哈日族來說，待解封之後，赴日旅遊的花費將可省很大。

台北富邦銀行資深副總經理吳薏菱表示，確實有觀察到民眾為了提早準備出國資金，所以換日幣人潮的確有增加。至於現在是換日幣的好時機嗎？吳薏菱建議，由於日元現在確實到了相對低點，民眾若是有日元需求可適度分批買進，但日元目前利率比較低，不建議換太大量。