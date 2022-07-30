〈紐約匯市〉衰退擔憂蓋過通膨 美元走軟 本月兌日圓跌幅兩年最大

美國周五 (29 日) 公布的經濟數據好壞參半，聯準會 (Fed) 決策青睞的通膨指標升溫，但消費者的通膨預期略降。由於現階段投資人對經濟衰退的擔憂暫時蓋過通膨疑慮，使美元兌主要貨幣貶至三周低點，日圓勁揚，美元兌日圓出現 2020 年 7 月以來最大月跌幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3% 至 105.89，稍早一度跌至 105.53，是 7 月 19 日以來最重跌幅。

美國商務部周五公布，6 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率為 4.8%，較前月上升且高於市場預期，月增率也從 0.3% 上升到 0.6%。這是 Fed 決策偏好參考的通膨指標。

美元在 PCE 數據公布後立即上揚，但因隨後密大公布消費者 7 月的通膨預期降溫，使美元回吐漲幅。鮑爾 6 月曾提及密大通膨預期是促使 Fed 更積極升息的關鍵。

美國勞工部同日公布就業成本指數 (ECI)，這項衡量勞動力成本最廣泛的指標在第 2 季上漲 1.3%，較第 1 季的 1.4% 略降。

ECI 被用來評估就業市場閒置情形，以及預測核心通膨率。Action Economics 分析，ECI 曾讓 Fed 警鈴大作，是先前轉向升息 3 碼的關鍵之一。

美元也在芝加哥製造業指數出爐後承受賣壓，該指數從 56 降至 52.1，是 23 個月低點。

好壞參半的數據，凸顯美國經濟前景充滿不確定性。Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說，美國下周將公布 7 月非農就業報告，可能引發市場動盪。

Schamotta 說，美元貶值也和季末平倉交易有關，投資人進入為通膨和經濟成長趨緩做準備的時期，這將使利差朝不利美元的方向發展。

周五一連串經濟數據公布後，利率期貨市場預測 Fed 9 月升息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 72%，升息 3 碼的機率為 28%。

利率期貨市場還預測，Fed 這波升息循環將在 2023 年 2 月觸頂，較術去公布前的今年 12 月延後。

美元弱勢之下，歐元兌美元升值 0.2%，至 1 歐元兌 1.0213 美元。

美元兌日元重貶 0.7% 至 133.42 日元兌 1 美元，本月貶幅為 2020 年 7 月來最重。

美國和各國利差日益擴大下，日元一直是最被看空的貨幣，淨空頭部位目前稍微降為 54 億美元，仍遠高於歷史平均值。

截至周四 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：