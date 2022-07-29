〈房產〉7月全台房市交易較去年衰退 僅新北逆勢成長

今年 3 月央行升息後重創房市買氣，全台房市交易量從 4 月起開始下修，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 7 月成交業績，全台與上月相比，微增 0.3%，但與去年同期相比，減少 11.4%，其中各門市除新北較去年同期增加，其餘各門市都較去年同期下滑。

住商機構指出，7 月各門市交易中，台北市月減 10.7%，年減 7.6%；新北較上月增加 24.6%，年增 31.2%，桃園較上月增加 4.9%，年減 16.5%，台中較上月持平，年減 16.1%，台南較上月減少 10.8%，年減 18.1%，高雄較上月增加 2.8%，年減 25.5%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，但 7 月份開始成交量逐漸打底，可預期未來兩季將維持升息狀況下，交易很難放量，下半年很難樂觀。

住商機構指出，綜觀全台六都今年 7 月交易表現，除北市與台南外，相較於上月全數上揚，在年度表現上，僅新北優於去年同期，徐佳馨指出，連續三個月量縮，是一大警訊，後疫時代房價雖有通膨支撐，大跌不易，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，而第三季央行理監事會也預期應會持續調升利率，影響所及，也會讓買盤再縮，購屋人購屋步調可能放緩。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，央行連續升息，加上調升存款準備率，限制銀行放款，雖現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，不過對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，並詢問好貸款再下手，避免發生違約狀況。