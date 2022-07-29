美國連兩季GDP負成長 拜登：經濟走在正確道路上

美國商務部周四（28）公布數據顯示美國經濟陷入「技術性衰退」，隨後美國總統拜登在聲明中表示，經濟經歷去年歷史性成長，私人企業的就業收復所有疫情期間的失地，但在這之後，隨聯準會（Fed）採取行動降低通膨，經濟成長放緩也就不足為奇，並強調美國正走在正確的道路上。

數據顯示，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）折合年率負成長 0.9%，不及預期的成長 0.4，前值為負成長 1.6%，已連兩季負成長，陷入「技術性衰退」。

拜登表示，儘管美國第二季經濟再次萎縮，加劇大眾對經濟衰退的擔憂，但美國正走在正確的道路上，將在這個過渡時期變得更強大、更安全。

外界質疑拜登將通膨甩鍋給 Fed

有分析指出，拜登的聲明似乎是將新冠疫情後的經濟反彈歸功於自己，而隨後的經濟衰退則是 Fed 主席報爾的錯，這與拜登之前闡述的邏輯類似：「汽油價格上漲是俄國總統普丁的錯，而汽油價格下跌則歸功於自己。」

Fed 遭參議員猛批

不只拜登，美國知名參議員 Elizabeth Warren 在 GDP 數據發布後也猛批 Fed。他表示，Fed 激進升息恐讓美國經濟陷入衰退，而證據就在數據中。雖然未能解決許多通膨的因素，但 Fed 正在給勞動市場踩煞車，並減緩經濟成長。Warren 的結論「美國國會需要採取行動」，但並未提及具體細節。

不過，也有美國官員力挺 Fed，白宮經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）同日表示，Fed 當前的緊縮貨幣政策完全合宜。

白宮官員籲推動削減通膨法案

美國國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）表示，儘管經濟成長正在放緩，但整體經濟顯示出「非凡的韌性」並指出美國去年增加的就業職缺。他也補充說，現在最重要的就是推動具有歷史意義的立法，從長期來看將會降低成本，並有助鼓勵更大的商業投資。

迪斯提到的立法是削減通膨法案（Inflation Reduction Act），該法案包括降低處方藥價、降低醫療保險等；透過替能源項目提供稅收減免與投資來改善能源安全並解決氣候危機；加強減少赤字，對抗通貨膨脹等。