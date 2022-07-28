俄烏戰爭推升需求 油輪價格半年飆漲近60%

俄烏戰爭爆發後，給航運市場帶來壓力，運費飆升也促使公司企業急於購買油輪，不再租船，進一步推升價格，油輪價格在半年內飆漲近 60%。

西方國家對俄羅斯的貿易限制擾亂全球燃料流動，許多船隻鎖定在長途航線上，而其他船隻則被用於處理俄羅斯的燃料運輸。根據全球航運數據公司 VesselsValue 的數據，這導致油輪供應吃緊，推高了現貨運費，並引發市場對舊油輪的爭奪。

數據顯示，在截至 7 月的半年內，油輪價格上漲近 60%，總共售出 184 艘成品油油輪，價值 37.9 億美元，創下至少 5 年來最高交易額和數量。

船舶經紀公司 Braemar ACM Shipbroking 油輪研究主管 Anoop Singh 表示，儘管運費最近已從高點回落，但船東仍可能在今年餘下時間內獲得可觀的收益。

由於需求超過供應，買家願意大幅提高出價。有鑑於一艘新油輪訂購需要長達 3 年的時間，因此在這波漲勢中大多的交易僅限於現有船隻。

有船舶經紀人表示，在最近的一筆交易中，一艘 14 年的南韓製造中型油輪上週以 1,930 萬美元易手，較 4 月份同類型船隻的售價高出約 500 萬美元。

有數據顯示，在截至 7 月的半年內，一艘船齡 15 年的遠程油輪平均價值飆升了近 60%，而一艘類似船齡的中程油輪的平均價值則上漲了 40% 以上。

Singh 預期，隨著西方買家尋求俄羅斯產品的替代品，運費飆升，今年大多數航運公司營收都將保持健康。