〈台股盤前要聞〉面板雙虎Q2虧逾百億、瑞昱動態調整投片 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，面板雙虎友達、群創第二季營運雙雙由盈轉虧，單季合計虧損逾 103.46 億元，等於每天虧損近 1 億元，下半年將依市場狀況動態調整稼動率；瑞昱因應市況持續調整投片，預期產業高庫存現象將延續至明年上半年。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

面板雙虎 Q2 合計大虧逾百億元 下半年動態調整稼動率

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 昨 (28) 日公布第二季財報，受品牌拉貨放緩、終端需求走疲，加上價格持續走跌，第二季量價齊跌，營運更雙雙由盈轉虧，單季分別虧損 56.32 億元、47.14 億元，合計虧損逾 103.46 億元，等於第二季每開門一天就虧損近 1 億元，雙虎均保守看待下半年，將依市場狀況動態調整產能稼動率。閱讀全文...

瑞昱高庫存估到明年上半年緩解 PC 產品動態調整投片

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 昨 (28) 日召開法說會，展望後市，副總黃依瑋表示，預計 PC、消費性市場疲軟狀況仍將持續，僅網通動能維持強勁，第三季營運審慎樂觀，下半年也可優於上半年，瑞昱也針對市況持續調整投片，預期短期產業高庫存現象將延續，最快明年上半年才有機會回到正常水位。閱讀全文...

日月光 Q3 營收估季增 11-13% 創新高 Q4 再寫新猷

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨 (28) 日召開法說會，營運長吳田玉表示，儘管部分市場需求降溫，但包括車用在內等供給仍受限，看好整體產能利用率仍在 8 成以上，下半年維持營收逐季成長的目標，法人估，日月光第三季營收將季增 11-13%，可望一舉改寫歷史新高。閱讀全文...

台積電亞利桑那州新廠上梁 2024 年如期量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國亞利桑那州晶圓 21 廠，日前舉行上梁慶祝典禮，4000 名台積電員工與合作夥伴共同參與，新廠將於 2024 年如期量產。閱讀全文...

致伸聲學、車電產品需求強 Q3 營收、獲利雙增

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 昨 (28) 日舉行法說，展望後市，資深副總暨財務長蕭英怡表示，聲學產品擺脫缺料影響、車電產品需求強勁，第三季訂單能見度不錯，單季營收年增雙位數、獲利雙增。閱讀全文...

台達電 Q2 純益寫同期次高 EPS 2.94 元

台達電 (2308-TW) 昨 (28) 日公告第二季營收，無畏中國封城影響，第二季仍繳出好成績，稅後純益 76.3 億元寫同期次高，季增 25.9%、年增 0.5%，每股純益 2.94 元；上半年稅後純益 136.8 億元，年減 3.14%，每股純益 5.27 元。閱讀全文...

台股 6 月股災重挫近 2000 點 金融業大撿便宜逾 950 億元

6 月台股重挫近 2000 點，但金融業大舉進場撿便宜，銀保證合計逢低加碼超過 950 億元，其中，光是壽險業就掃貨 600 億元。閱讀全文...

央行鷹派理事示警通膨、利差疑慮

台灣央行昨 (28) 日公布第二季理監事聯席會議議事錄摘要，儘管理事一致贊成政策利率調升半碼加上存款準備率調升 1 碼，但也有部分偏鷹理事提及，此次政策組合仍顯力道不足，直指我國通膨壓力較實際數據顯示高出許多，另有理事提到，台美利差擴大恐加重新台幣貶值壓力。閱讀全文...

