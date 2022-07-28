〈台股盤後〉晶圓雙雄壓盤翻黑失守5日線 高低震盪180點

台股今 (28) 日早盤大漲百點重返萬五之上，但在台積電、聯電翻黑壓盤，加權指數尾盤下跌 29.69 點或 0.2%，來到 14891.9 點，失守 5 日線以及 14900 點整數關卡，高低劇烈震盪達 180 點，成交量放大至近 2200 億元，也是本周首度回到 2000 億元之上。

權值股表現來看，台積電今日跳空開高 509 元後，走勢疲弱，午盤後急殺至 499 元，尾盤則下跌 1 元或 0.2%，收 501 元；聯電則收跌 1.65%，來到 38.8 元，成為拖累大盤表現的主因。

另外，欣興昨日法說會釋出展望保守，今日盤中跌停鎖住到收盤，拖累景碩同步亮燈跌停，南電也下挫逾 9%，ABF 載板三雄成為盤面上最弱勢的電子族群；而友達、創意、祥碩、力積電等也跌逾 3%、AES-KY、台勝科也跌逾 2%。

不過，其餘大型電子權值如鴻海、聯發科則小漲，台達電及日月光投控更漲逾 3%，致茂漲近 3%、大立光、緯創、廣達及和碩等蘋概股也收漲。

傳產股今日表現也較為弱勢，儒鴻大跌逾半根，航運股也同步走低，貨櫃海運三雄萬海、長榮跌逾 2%、陽明也跌 1.9%，航空雙雄長榮航、華航也同步走弱，其他像是美利達、億豐、大成鋼、亞泥、豐泰等均走弱。