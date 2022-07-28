〈央行理監事會揭密〉鷹派理事示警通膨、利差疑慮

台灣央行今 (28) 日公布第二季理監事聯席會議議事錄摘要，儘管理事一致贊成政策利率調升半碼加上存款準備率調升 1 碼，但也有部分偏鷹理事提及，此次政策組合仍顯力道不足，直指我國通膨壓力較實際數據顯示高出許多，另有理事提到，台美利差擴大恐加重新台幣貶值壓力。

有位理事指出，與全球其他央行政策相較，央行選擇升息半碼是非常規且力道不足，尤其我國通膨壓力較實際數據顯示高出許多，不管通膨是來自供給面或需求面，均會影響通膨預期，應是央行須著力的地方。

該理事態度偏鷹強調，若央行態度愈明確、愈堅決且愈早提出有效的政策，則愈可能及早控制通膨預期，緩慢且力道不足的升息，對抑制通膨和通膨預期沒有太大助益。

另名理事則關注台美利差擴大問題指出，近來新台幣匯率貶值，雖主要反映外資匯出，但央行僅升息半碼，可能導致追逐利差的企業或個人匯出資金，加重新台幣貶值的壓力，在美國大幅升息之際，央行升息幅度以 1 碼較為妥當。

至於調整存款準備率，由於央行已十多年未調整，且在超額準備部位偏高情況下，影響可能有限。

有位理事則提到，調升政策利率半碼或 1 碼，決策上實屬不易。

不過，多位理事表態贊成政策利率調升半碼和存款準備率調升 1 碼，原因在於，我國面臨經濟下行壓力、紓困貸款利率將回歸由各銀行訂價，再加上內需服務業實質薪資負成長等內需復甦力道不足情況。