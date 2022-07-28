台積電翻黑殺尾盤 台股跌29點收14891點 萬五曇花一現

美國聯準會 (Fed) 暗示放緩升息腳步，美股周三 (27 日) 大漲，激勵台股今 (28) 日開盤開高漲逾百點，不過盤中台積電等電子權值股漲幅收斂，貨櫃三雄紅翻黑，在 ABF 載板、航運族群壓盤下，大盤震盪翻黑下殺，終場下跌 29.69 點，收 14891.9 點，成交量 2199.67 億元，跌破五日線，萬五關卡曇花一現。

櫃買指數終場下跌 0.41 點或 0.22%，收在 181.66 點，成交值 592.1 億元。上市櫃成交值合計 2791.77 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤一度衝上 509 元，不料午盤後遭賣單調節，摜至平盤附近，面臨 500 元關卡保衛戰，終場小跌 0.2%，收 501 元，鴻海、聯發科相對強勢，收在紅盤之上。

其他電子權值股，台達電、日月光投控同步勁揚 3%，大立光、廣達漲幅也逾 1%；聯電第三季展望持平，晶圓代工價格中止連七漲，早盤一度觸及五日線，但盤中賣壓出籠翻黑，開高走低，小跌 1.64% 作收。

ABF 載板三雄昨日起面臨漲多拉回，加上欣興法說會對後市展望轉趨保守，族群股價同遭重擊，欣興、景碩同步跌停，南電重挫超過 9%，離跌停板僅一步之遙。

航運族群方面，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海早盤以紅盤開出，但不久後即翻黑走弱，一路處於盤下，其中長榮、萬海跌幅都超過 2%，陽明也下跌近 2%。

