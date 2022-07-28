台達電Q2純益寫同期次高 EPS 2.94元

台達電 (2308-TW) 今 (28) 日公告第二季營收，無畏中國封城影響，第二季仍繳出好成績，稅後純益 76.3 億元寫同期次高，季增 25.9%、年增 0.5%，每股純益 2.94 元；上半年稅後純益 136.8 億元，年減 3.14%，每股純益 5.27 元。

台達電第二季營收 899.96 億元，季增 9%、年增 14.25%，毛利率季增 2.14 個百分點、年減 0.6 個百分點，營益率 10.7%，季增 1.68 個百分點、年減 0.51 個百分點，稅後純益 76.3 億元，季增 25.9%、年增 0.5%，每股純益 2.94 元。

台達電上半年營收 1725.3 億元，年增 14%，毛利率 28.4%，年減 1.55 個百分點，營益率 9.9%，年減 0.84 個百分點，稅後純益 136.8 億元，年減 3.14%，每股純益 5.27 元。

展望第三季，台達電認為，營運仍將有不錯的表現，獲利可望逐季改善，今年營收將雙位數成長；至於近期通膨態勢，消費端非必需消費品力道勢必會下滑，但公司產品主要以企業端為主，因此受影響程度還好。

台達電今也公告，為避免中壢二廠土地、建物資產閒置，董事會今通過將以 7.8 億元售予木田資產管理處分中壢區中工段土地與建物，處分利益約 4.9 億元。