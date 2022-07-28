〈致伸法說〉聲學、車電產品需求強 Q3營收、獲利雙增

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日舉行法說，展望後市，資深副總暨財務長蕭英怡表示，聲學產品擺脫缺料影響、車電產品需求強勁，第三季訂單能見度不錯，單季營收年增雙位數、獲利雙增。

致伸三大主要產品線，包括汽車 / 工業互聯網 (AIoT)、智慧生活、資訊產品，蕭英怡說，智慧生活主要產品受惠高階專業音響進入出貨旺季，光是專業品業績有望年增超過 5 成，加上整體不受缺料影響，營收會成長。

汽車 / 工業互聯網方面，原預期全年業績成長 50-60%，不過 B2B 相機、汽車 ADAS 相機在中國封控解除後，訂單遞延效應強勁，8、9 月訂單能見度高，業績年增幅有機會朝 70% 邁進。

致伸為美系電動車廠主要供應商之一，目前主要供應客戶上海廠，後續也已取得柏林廠認證，預計明年會開始有營收挹注，另外因應客戶在地化生產策略，已規劃至北美設廠，期望年底會定案。

蕭英怡表示，三大產品線中，汽車 / 工業互聯網 (AIoT) 與智慧生活都會成長，僅資訊產品會下滑，原因在於 PC、電競筆電客戶需求疲弱，抵銷印表機需求回溫、新產品布局發酵。

展望後市，致伸第三季營收、獲利會雙增，上、下半年營收比重有機會呈現 45:55，全年營運維持優於 2019 年目標。

庫存方面，蕭英怡指出，2017-2019 年疫情前，庫存天數約 45 天，不過後續疫情面臨缺料危機、大舉備貨，庫存天數一度攀升至 109 天，近期已陸續調整，今年上半年降至 72 天，下半年則因進入產業旺季，下降速度放緩，未來若沒有缺料狀況，目標再降至 50-55 天，甚至更低。